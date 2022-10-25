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#Новости

Журналисты выяснили имена инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты в Украине

25.10.2022

Все они работают в секретном отделе главного вычислительного центра

Журналисты The Insider*, Bellingcat** и Der Spiegel обнаружили в России секретный отдел главного вычислительного центра (ГВЦ) вооруженных сил России. Они утверждаю, что его сотрудники наводили ракеты на гражданские объекты в Украине.

Всего в составе ГВЦ работают как минимум 30 инженеров: их удалось идентифицировать. Большинство из них работали в области информационных технологий и разработке компьютерных игр. Все  они живут по адресу, в котором находится Генштаб.

Связать это подразделение с обстрелами украинских городов удалось благодаря детализации звонков: эти данные сопоставили с обстрелами. Руководят структурой генерал-майор Роберт Баранов и полковник Игорь Багнюк. 

Один из инженеров, с которым журналистам удалось связаться — лейтенант Артем Федосов — сказал, что работает на ферме и никакими данными не обладает. Другие предполагаемые сотрудники также отрицали связь с Генштабом. 


*The Insider и Bellingcat российские власти считают «нежелательными организациями». 



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