Журналисты выяснили имена инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты в Украине

Журналисты The Insider*, Bellingcat** и Der Spiegel обнаружили в России секретный отдел главного вычислительного центра (ГВЦ) вооруженных сил России. Они утверждаю, что его сотрудники наводили ракеты на гражданские объекты в Украине.

Всего в составе ГВЦ работают как минимум 30 инженеров: их удалось идентифицировать. Большинство из них работали в области информационных технологий и разработке компьютерных игр. Все они живут по адресу, в котором находится Генштаб.

Связать это подразделение с обстрелами украинских городов удалось благодаря детализации звонков: эти данные сопоставили с обстрелами. Руководят структурой генерал-майор Роберт Баранов и полковник Игорь Багнюк.

Один из инженеров, с которым журналистам удалось связаться — лейтенант Артем Федосов — сказал, что работает на ферме и никакими данными не обладает. Другие предполагаемые сотрудники также отрицали связь с Генштабом.

*The Insider и Bellingcat российские власти считают «нежелательными организациями».