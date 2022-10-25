Риши Сунак — новый премьер

Лидером Консервативной партии стал Риши Сунак, набравший наибольшее количество голосов членов парламентской фракции Тори. Теперь он не только самый молодой, но и первый в истории не белый глава правительства Великобритании. Маша Слоним разбирается, чего можно ожидать от нового лидера консерваторов.

Консервативная партия, вопреки своей «консервативности», о которой говорит ее название, первой ломает стереотипы. Уже три женщины возглавляли ее правительства, начиная с легендарной Маргарет Тэтчер и заканчивая (на сегодняшний день) «мимолетной» Лиз Трасс. Если бы Пенни Мордонт была избрана лидером партии, она бы стала четвертой, однако сенсацией это уже не было бы. Но вот сломан еще один стереотип: впервые в истории Великобритании правительство возглавит человек не с белым цветом кожи, чьи родители — выходцы из Индии.

Кстати, в летних выборах лидера партии Тори принимало участие сразу шесть консерваторов не белой расы. Впрочем, в правительстве и Бориса Джонсона, и Лиз Трасс высокие министерские посты, например, канцлера казначейства, министра иностранных и внутренних дел занимали потомки эмигрантов. Их назначение было сделано не «для галочки», «по разнарядке», или чтобы соблюсти так называемое «diversity» (разнообразие), а за их профессиональные качества.

Один из его педагогов рассказывал, что, по словам однокурсников, Риши всегда хотел быть премьер-министром от Консервативной партии, но это вызывало только шутки и насмешки



Одним из самых ярких и способных политиков в правительстве Бориса Джонсона считался Риши Сунак, занимавший до своей громкой отставки пост министра финансов. Сунаку 42 года, он родился в английском городе Саутгемптон. Его родители по происхождению индусы из провинции Пенджаб, жившие в Африке. Они познакомились в Англии, куда иммигрировали в 60-х годах прошлого века. Отец Риши — врач-терапевт, мама — фармацевт, державшая небольшую аптеку, в которой сын ей иногда помогал. А еще в каникулы Риши подрабатывал официантом в индийском ресторане в Саутгемптоне, где продолжали жить его родители.

Не будучи богатыми, родители сделали всё, чтобы Риши, старший из троих детей, получил хорошее образование. Они оплачивали его обучение в одной из самых престижных (и дорогих) школ Winchester College, после которой Риши поступил в Оксфордский университет. Один из его педагогов рассказывал, что, по словам однокурсников, Риши всегда хотел быть премьер-министром от Консервативной партии, но это вызывало только шутки и насмешки.

Проработав какое-то время после университета в инвестиционном банке Goldman Sachs, он стал партнером в одном из хедж-фондов, а затем, в 2006 году, продолжил свое образование в Стэнфордском университете, получив степень MBA (Магистр делового администрирования). К 26 годам он уже был успешным бизнесменом и обладателем дипломов двух самых престижных университетов мира.

В Калифорнии он познакомился со своей женой Акшатой Мурти, дочерью одного из самых богатых предпринимателей Индии — миллиардера Нарайана Мурти, основателя и главы компании Infosys. Это родство чуть не помешало политической карьере Сунака. Весной 2022 года стало известно, что его жена, гражданка Индии, платит налоги со своих заграничных доходов тоже в Индии, а не в Великобритании, где проживает, потому что у нее есть так называемый налоговый статус «non dom». Акшата — весьма богатая дама, она владеет примерно 1% Infosys, что при текущей капитализации соответствует £690 млн.

В том, что она не платила налогов со своих доходов в Индии и в других странах, нет ничего криминального, но для британского политика этот вопрос достаточно серьезный. В конце концов Сунак объявил, что его жена избавилась от статуса «non dom» и отныне платит налоги в Великобритании. Кроме того выяснилось, что компания его тестя Infosys имела бизнес-связи с путинской Россией. Через 6 недель после вторжения в Украину, она закрыла свое представительство в Москве.

Членом Парламента от Консервативной партии Риши Сунак стал в 2015 году. Тогда он победил в одном из самых «безопасных» округов, в городке Ричмонд в Северном Йоркшире. Сразу после победы его семья переехала в Йоркшир, а через три года Риши Сунак получил первый пост в правительстве Бориса Джонсона — должность парламентского заместителя министра по делам строительства, общин и местного самоуправления.

Впереди у самого молодого за 200 лет премьер-министра огромные проблемы: высокая инфляция, угроза рецессии, кризис роста цен. Но, будем надеяться, что у него есть надежная программа и поддержка в Парламенте



Риши считался одним из ближайших сторонников главы правительства Бориса Джонсона. В 2019 году он публично поддержал его во время предвыборной кампании. Получив место премьера, Джонсон вернул Сунаку долг и назначил его заместителем министра финансов, а в 2020 году и вовсе сделал канцлером казначейства. Тогда Сунак стал самым молодым министром финансов и первым не белым политиком, занявшим этот пост.

Сунаку и повезло, и не повезло: его работа на посту главы Минфина пришлась на период пандемии и локдаунов, сильно ударивших по экономике. Но он справился. В разгар пандемии канцлер предложил несколько важных и успешных мер поддержки экономики и бизнеса. Так называемая схема фэрлоу помогла и спасла многих предпринимателей от банкротства, однако именно в это время начали портиться его личные отношения с Борисом Джонсоном.

Поле череды скандалов, 5 июля этого года, Сунак объявил о своей отставке. Его решение спровоцировало уход и других министров, и членов администрации. Правительство сыпалось на глазах, и в конце концов Борис Джонсон был вынужден уйти в отставку.

Во время летней кампании по выбору нового лидера партии (и премьер-министра) мечта Риши Сунака стать премьер-министром почти сбылась: он набрал наибольшее число голосов, но многие коллеги по партии не могли простить его «предательства» и все-таки проголосовали за Лиз Трасс. Чем кончилось ее премьерство, мы знаем. Проработав на посту всего 44 дня, Трасс ушла в отставку после того, как ее программа сокращения налогов ради «экономического роста» потерпела фиаско. Рынки почувствовали, что увеличение государственного долга, к которому привела бы программа Трасс, грозится окончательно дестабилизировать экономику.

Сунак во время той кампании предупреждал, что программа Трасс нереалистична. Не прошло и двух месяцев, как стало ясно, что во многом, если не во всем, он был прав. План Трасс по спасению экономики страны оказался провальным. Ей пришлось сдать верного ей министра финансов, назначив на этот пост одного из сторонников Сунака Джереми Ханта, который первым делом отменил практически все меры, предложенные Трасс.

Сунак мог бы, не покривив душой, сказать: «А я же предупреждал!» Но он не только этого не сказал — всё время, что шла подготовка к новому раунду выборов лидера партии, он хранил молчание и формально объявил, что готов претендовать на пост лишь в последний перед подсчетом голосов день — в воскресенье.

Один из главных вопросов к нему, который интересует сейчас многих, сводится к тому, будет ли новый премьер поддерживать Украину. Твердая позиция его предшественника Бориса Джонсона в отношении российской агрессии впечатлила не только Украину, но и напугала Россию. Борис Джонсон восстановил репутацию Великобритании за границей. Сегодня (24 октября) об этом в газете Таймс написал Эдвард Лукас: «Иностранцы всегда будут помнить не замусоленный список обвинений, в результате которых он ушел в отставку, но тот факт, что, оказавшись перед лицом серьезнейшего кризиса в Европе, Борис Джонсон организовал самую успешную военную кампанию сопротивления со времен Фолклендской войны».

Возвращаясь к вопросу о том, будет ли Риши Сунак поддерживать Украину, хотелось бы напомнить, что еще в ходе летней выборной кампании, Сунак в интервью газете The Sun недвусмысленно заявил, что его первым заграничным визитом после назначения на пост премьер-министра станет поездка в Киев и что Британия «удвоит усилия, чтобы поддержать сопротивление, которое Украина оказывает российской агрессии». В понедельник, 24 октября, в день оконательного подсчета голосов, отданных за обоих кандидатов на пост лидера партии, консервативная The Telegraph напоминает об этих обещаниях. Но вообще-то, для Украины особого значения не должно иметь, кто станет премьером. В Британии нет дискуссии о том, поддерживать или не поддерживать Украину. Подавляющее большинство настроено решительно «за», в том числе, и представители оппозиции.

Кстати, реагируя в своем Twitter на решение Бориса Джонсона выйти из гонки, Риши Сунак отдал ему должное, в частности, и за его заслуги в том, что касалось помощи Украине: «Борис Джонсон добился Брекзита и организовал успешную кампанию по вакцинации. Он провел нашу страну через тяжелейшие испытания, равных которым не было никогда. Он бросил вызов Путину и его варварской войне в Украине. Мы всегда будем ему благодарны за это». И добавил: «Хотя он решил не бороться за пост премьер-министра, я надеюсь, что он сможет и дальше вносить свой вклад в общественную жизнь в стране и за границей».

Возможно, это просто галантный жест победителя, но эти слова могут оказаться намеком на то, что в его новом кабинете или на государственной службе для Джонсона найдется место. Ходили, например, слухи, что ему может быть предложен пост министра иностранных дел или какой-то другой дипломатический пост.

Впереди у самого молодого за 200 лет премьер-министра огромные проблемы: высокая инфляция, угроза рецессии, кризис роста цен. Но, будем надеяться, что у него есть надежная программа и поддержка в Парламенте, которая ему скоро понадобится: 31 октября министр финансов, которым, скорее всего останется Джереми Хант, должен будет предложить Парламенту новый бюджет.







Маша Слоним.

Материал опубликован в Zima Magazine.

