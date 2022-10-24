Андрей Макаревич*: «Я расскажу про страну, что сдуру вляпалась в войну»

«Я расскажу вам про страну,

где свет у темени в плену.

Где на устах лежит печать,

где хочешь жить — умей молчать.

Где за одну лишь фразу вас упакуют сразу.

Я расскажу вам про страну,

что сдуру вляпалась в войну,

где гонят шнягу про напасть,

мол «мир грозит на нас напасть».

Где так мозги заср*ты — хоть разгребай лопатой.

Я расскажу вам про страну,

где в храм пустили сатану.

На гибель сына гонит мать,

а поп велит вам убивать.

Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.

Я расскажу вам про страну,

где хиппи нынче за войну,

и на лету, сменив стезю,

трясут козой под букву "зю".

Возвышенно и даже почти что в камуфляже.

Вы рассмеетесь мне в ответ:

«Страны такой в помине нет».

Иль будете возмущены:

«На свете нет такой страны».

А я скажу вам: «Знаете, езжайте, побывайте».

*Андрея Макаревича Минюст России считает «иноагентом».