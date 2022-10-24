Андрей Макаревич*: «Я расскажу про страну, что сдуру вляпалась в войну»

«Я расскажу вам про страну,
где свет у темени в плену.
Где на устах лежит печать,
где хочешь жить — умей молчать.
Где за одну лишь фразу вас упакуют сразу.
Я расскажу вам про страну,
что сдуру вляпалась в войну,
где гонят шнягу про напасть,
мол «мир грозит на нас напасть».
Где так мозги заср*ты — хоть разгребай лопатой.
Я расскажу вам про страну,
где в храм пустили сатану.
На гибель сына гонит мать,
а поп велит вам убивать.
Румяны и плечисты, поклоны бьют чекисты.
Я расскажу вам про страну,
где хиппи нынче за войну,
и на лету, сменив стезю,
трясут козой под букву "зю".
Возвышенно и даже почти что в камуфляже.
Вы рассмеетесь мне в ответ:
«Страны такой в помине нет».
Иль будете возмущены:
«На свете нет такой страны».
А я скажу вам: «Знаете, езжайте, побывайте».
*Андрея Макаревича Минюст России считает «иноагентом».