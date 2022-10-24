Кинокритик Евгений Гиндилис о катастрофе сегодняшнего времени

Не могу перестать думать о последнем фестивале «Хроники катастрофы», который прошёл в конце января в Москве во время Недели памяти Холокоста. Его главным событием стал показ фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст» и Сергей получил приз «за сохранение в кино памяти о преступлениях против человечности».

Теперь понятно, что это была последняя попытка прокричать доступными нам средствами, что новая катастрофа уже совсем рядом. Этот приз вручал Александр Роднянский (ныне иноагент), вёл церемонию Антон Долин (ныне иноагент). На сцене вместе с ними была Соня Капкова, дистрибьютор фильма. Сегодня все они были вынуждены уехать, нет больше фестиваля Кинотавр, закрылся Центр документального кино, и слово катастрофа больше не является памятью о прошлой войне, она снова происходит сейчас.