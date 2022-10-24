Политик Кети Хараидзе о муниципалитете не для людей

По просьбе К. Хараидзе, в связи с запретом пользоваться ей интернетом, пост Кети публикует группа ее поддержки.

«Привет всем! Вчера, новый совет депутатов Тверского района, состоящий из 11 представителей Единой России и одной неедроски — меня, решил удовлетворить протест прокуратуры, требующий лишить меня право голосовать заочно. На громкие протесты жителей Тверского района, пришедших на это заседание, на их требование зачитать мой ответ с доказательством незаконности прокурорского требования, новойзбранная главарька едросовского совета, Шевцова, внимания не обращала. Протест прокуратуры, при том незаконный, о чем я заранее сообщила совету, ей важнее. Шевцова, не стесняясь, заявила жителям, что у них нет права на заседании Совета высказывать свое мнение: «это запрещает регламент». А вот это ложь! госпожа главарька. Нет в регламенте такого запрета!

Предчувствую вопрос, а кто такая эта Шевцова. Особо про нее, если вы не из Камчатки и то недавно, ничего знать не можете. Ах да. Может встретите ее предвыборный ролик, где она вам, не краснея, сообщит, что в Москве и в Тверском районе живет уже 10 лет. Но проблема в том, что эта дама в Москву из Камчатки приехала в 2018 году. Не умеет считать до 4-х и стала директрисой библиотеки? Ничего не поделать, видимо у едросии так принято. Кадровый голод. Но, тем не менее, эта первая ложь. Живет в Тверском районе? А нет. «Наша соседка по Тверскому району» в действительности зарегистрирована в Мытищах и ни одного дня у нас в районе не жила... Ничего плохого в приезде из Камчатки нет. В регистрации в Мытищах тоже. А вот вранье — это уж сами понимаете. И из личного опыта. Шевцова именно та самая дама, которая во время выборов, летом, прицепила к моей дверной ручке свою агитку в виде антимоли, не поперхнувшись ею сообщив человеку под домашним арестом: «Я приходила, но вас не было дома. Если что, обращайтесь». Я тогда здесь написала и предсказала, что начиная свой путь в политике со лжи, так дальше с ложью она и пойдет. Оказалась права.

Вчера, приглашенные во время предвыборной кампании ею же жители, к едросам на заседание и пришли. А их гловарька людей с Совета депутатов только что с метлой не прогнала.

Что до лишения меня едросами и едросками права голосовать удаленно, в этом нет ничего страшного. Для меня нет. А вот для них да. Но этого они как раз не успели понять. Я и так в меньшинстве. Мой голос решающим стать не может. Но своим решением нынешний совет вызвал шквал негодования в Тверском районе, доказал что Единой России плевать на мнение людей. Вообще на людей плевать. Доказал, что Единая Россия без лжи никто и ничто. А уже и с ложью ничто, доказали, что я им даже в меньшинстве опасна. Но в этом как раз им ничем помочь не смогу. Буду, как действительный депутат Тверского района и дальше защищать каждого, кому будет нужна моя помощь. Не голосовать на Совете — не означает перестать быть депутатом. Этого права меня никто не лишал. О том, как это вчера все на этом совете происходило, смотрите подробно по ссылке от корреспондента. Которую едросы со своего заседания тоже погнали вон. Дебют едросов в самом центральном районе Москвы состоялся. Интересно, понимают они они сами, что их премьера провалилась с позором?»