Московские власти не согласовали акцию памяти репрессированных «Возвращение имен»

Общество «Мемориал»* сообщило, что власти Москвы отказали в согласовании акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня 29 октября. Причиной отказа назвали коронавирус.

«Хотели бы мы жить в мире московской мэрии, в котором в 2022 году нет беды страшнее ковида. Но нам несмотря на ковид кажется важным помнить и говорить о ценности человеческой жизни. Мы предлагаем вам всю неделю, и особенно 29 октября, приносить цветы ко всем памятникам жертвам государственного террора, читать или вспоминать имена погибших и пострадавших от советской власти», — призвали в обществе.

*«Мемориал» Минюст России считает «иностранным агентом», организацию ликвидировали по решению суда.