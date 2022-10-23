В Петербурге задержали девушку с цитатой Далай-ламы на плакате

В Санкт-Петербурге задержали Данару Эрендженову — она вышла на пикет к буддийскому храму Дацан Гунзэчойнэй с цитатой Далай-ламы XIV: «Милитаризм обходится очень дорого».

На нее составили протокол о «дискредитации армии», пишет «ОВД-Инфо»*. Девушка объяснила, что провела акцию от отчаяния — многие ее знакомые буддисты поддерживают «спецоперацию».

Она рассказала SOTA, что перед задержанием сотрудники ГИБДД 10 минут стояли рядом с ней, пытаясь понять, на каком основании ее задерживать.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: SOTA.