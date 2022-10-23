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#Новости

В Петербурге задержали девушку с цитатой Далай-ламы на плакате

23.10.2022

Фразу «Милитаризм обходится очень дорого» посчитали «дискредитацией армии»

В Санкт-Петербурге задержали Данару Эрендженову — она вышла на пикет к буддийскому храму Дацан Гунзэчойнэй с цитатой Далай-ламы XIV: «Милитаризм обходится очень дорого». 

На нее составили протокол о «дискредитации армии», пишет «ОВД-Инфо»*. Девушка объяснила, что провела акцию от отчаяния — многие ее знакомые буддисты поддерживают «спецоперацию». 

Она рассказала SOTA, что перед задержанием сотрудники ГИБДД 10 минут стояли рядом с ней, пытаясь понять, на каком основании ее задерживать. 


*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».


Фото: SOTA. 



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