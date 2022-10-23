Хуснуллин: сроки восстановления Крымского моста определят в ноябре

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал, что сроки восстановления жд-ветки Крымского моста определят в ноябре. Он добавил, что движение автомобилей и поездов идет в штатном режиме.

Восстановление автомобильной части моста идет круглосуточно: на месте работает 410 человек. Сейчас готовят не только проектные решения по восстановлению моста, но и по ремонту опоры пролета моста.

«Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектные решения, как приводить в порядок железнодорожную ветку», — рассказал он в Telegram.

Для грузовиков в ночь на 23 октября через Керченский пролив запустили шестой паром.

Взрыв на Керченском мосту произошел 8 октября. Груженая взрывчаткой фура выехала на мост. Погибли пять человек, а водитель грузовика мог не знать о готовящемся взрыве: заказ на перевозку он получил через интернет. Суд в Москве заключил под стражу троих предполагаемых организаторов взрыва, а дело квалифицировали как теракт.