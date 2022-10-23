Часть женского тела, остающаяся загадкой для науки

THE NEW YORK TIMES

Доктор Рэйчел Рубин называют главным «клиторологом» Вашингтона, округ Колумбия. Ей удалось получить это шуточное звание без особых усилий: среди врачей на него мало кто претендует – из-за смущения, недостатка знаний или боязни нарушить приличия в общении с пациентками. «Врачи любят сосредотачиваться на том, что мы хорошо знаем. – говорит Рубин. – И мы не любим показывать слабость, когда не знаем чего-то». Доктор Рубин признает, что в медицинской школе университета эту часть тела упоминали вскользь: «Не говорилось ничего, что бы мне запомнилось».

Сама Рубин только после стажировки у пионера в области сексуальной медицины доктора Ирвина Голдштейна выяснила, как обследовать вульву и видимую часть клитора, известную как glans clitoris. Она узнала, что полный клитор – это глубокая структура, состоящая в основном из эректильной ткани, которая окружает влагалище и достигает таза.

Как объясняет Рубин, для врачей клитор – это нечто вроде салуна на Диком Западе: незнакомый, редко посещаемый, место, которое лучше обходить стороной. «Его игнорируют практически все. – добавляет она. – Даже нет медицинского сообщества, которое взялось бы за исследования и диагностику заболеваний, связанных с клитором и вульвой».

«Когда я учился в медицинской школе университета, мы не узнали ничего особенного о клиторе, кроме того, что он существует», – говорит доктор Блэр Питерс, пластический хирург из Орегонского университета здоровья и науки. Лишь только когда он начал делать фаллопластику транс-мужчинам, он был удивлен тем, насколько большими были нервы клитора – в среднем около трех миллиметров в диаметре. (Для сравнения, сенсорный нерв указательного пальца имеет ширину около одного миллиметра).

Доктор Хелен О'Коннелл, первая женщина-уролог в Австралии, вспоминает, что в ее собственном медицинском образовании клитор почти не упоминался. В издании анатомического атласа 1985 года, который она изучала, в поперечном разрезе женского таза клитор вообще отсутствовал, а некоторые части женских гениталий описывались как «недоразвитые» при формировании мужских гениталий у эмбриона. В то же время описания полового члена занимали страницы. По ее мнению, это объясняло, почему урологи всегда старались сохранить нервы в пенисе при операциях на простате, но не задумывались о последствиях для клитора при операциях на тазовых органах у женщин.

Доктор О'Коннелл задалась целью изучить полную анатомию клитора с помощью микродиссекции и магнитно-резонансной томографии. В 2005 году она опубликовала всеобъемлющее исследование, показавшее, что внешний узелок клитора, находящийся на поверхности, является лишь верхушкой айсберга, эквивалентной головке полового члена. Полный орган простирается вглубь и состоит из двух каплевидных луковиц (bulbus vestibuli vaginae), двух ножек (crus clitoris) и пещеристого тела (corpus cavernosum clitoris).

О'Коннелл считает, что не зная этой анатомии, хирурги рискуют повредить чувствительные нервы, отвечающие за удовольствие и оргазм, которые проходят вдоль верхней части ножек. При операциях на уретре или малом тазе такие нервы «потенциально находятся под риском». Известны случаи травмирования клитора при таких процедурах, как операции эпизиотомии во время родов и даже операции на тазобедренном суставе. При некачественном проведении лабиопластика – процедура уменьшения размера малых половых губ и одна из самых популярных косметических операций в мире – также может повредить нервы, что приводит к боли в половых органах и потере сексуальных ощущений.

Риск существует и при менее СЕРЬЕЗНЫХ медицинских процедурах



Пациентка по имени Джиллиан в 2018 году сделала биопсию вульвы для проверки на признаки рака. Процедура проходила под анестезией, но вызвала небольшое кровотечение. Чтобы остановить его, врач положил одну руку поверх другой и сильно надавил на вульву. Даже через анестезию Джиллиан почувствовала давление на лобковую кость и закричала.

Месяц спустя Джиллиан лежала в постели со своим парнем и вдруг поняла, что не может достичь оргазма. Она могла возбудиться, но «все заканчивалось ничем». «И так до сих пор», – говорит Джиллиан.

Живущая в Эссекса близ Лондона 44-летняя офис-менеджер Джули потеряла способность к оргазму в 2012 году после малоинвазивной операции на бедре для устранения болей в спине. Она рассказала, что очнувшись от наркоза, почувствовала жгучую боль вокруг клитора. Хирург сказал ей, что это просто синяк и он исчезнет. Через несколько месяцев Джули обнаружила, что больше не может испытывать оргазм. Когда она попыталась, «это было буквально как будто кто-то выдернул вилку из розетки. Все потухло».

Потребовалось два года поисков в Интернете, чтобы Джули поняла, что цилиндрический штырь, установленный между ног во время операции, вероятно, зажал клиторальные нервы. Джули сравнивает свою травму с потерей чувства вкуса или запаха – удовольствий, которые воспринимаются как должное, но при потере которых все меняется. «Прошло 10 лет, а я все еще не могу в это поверить. – говорит она. – И я до сих пор не могу смириться с этим».

В исследовании, опубликованном в 2018 году в журнале Sexual Medicine, Рубин, Гольдштейн и их коллеги обнаружили, что неспособность осмотреть вульву и клитор приводит к тому, что врачи регулярно игнорируют состояние сексуального здоровья женщин. Среди пациенток клиники Гольдштейна почти у каждой четвертой обнаруживались клиторальные спайки, которые возникают, когда капюшон клитора прилипает к головке, и могут привести к раздражению, боли и снижению сексуального удовольствия.

Авторы исследования пришли к выводу, что все гинекологи должны регулярно осматривать клитор. Но это легче сказать, чем сделать, пишут они, поскольку большинство врачей «не знают, как осматривать клитор, и не чувствуют себя комфортно при осмотре».

По мнению Рубин, причина этого заключается в том, клитор тесно связан с женским удовольствием и оргазмом



И до недавнего времени эти темы не были в списке приоритетов медицины и не считались подходящими областями медицинских исследований.

Даже в таких областях, как урология, где мужское сексуальное удовольствие считается неотъемлемой частью, сексуальное здоровье женщин «рассматривается как истерия, ящик Пандоры, психосоциальное явление, а не настоящая медицина», – говорит Рубин. В то время, когда сексуальное здоровье мужчин является одной из наиболее быстроразвивающихся отраслей медицины, – и компания Pfizer заработала десятки миллиардов долларов на продаже виагры – врачи, по мнению Рубин, «не фокусируются на сексуальном здоровье и качестве жизни женщин».

Доктор Гольдштейн также считает, что врачи обычно смотрят на клитор мимоходом и быстро переходят дальше, где занимаются привычными действиями, – на шейку матки и саму матку. Там делают мазки, УЗИ, вводят спираль, наблюдают за развитием плода.

Гинекология уделяет главное вопросам фертильности и профилактике заболеваний. «Мы не очень стараемся говорить о сексе с точки зрения удовольствия. – говорит доктор Фрэнсис Гримстад, гинеколог из Бостонской детской больницы. – Мы говорим об этом с точки зрения профилактики. Мы пытаемся предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, беременность – если пациентка не хочет забеременеть. Мы никогда не говорим о сексуальном удовольствии».

Инертность врачей вызвала ответную реакцию в виде стихийной социальной кампании, пионером которой стала живущая в Далласе, штат Техас, Джессика Пин. Джессике сейчас 36 лет, и она потеряла бо́льшую часть клиторальной чувствительности после пластики половых губ в 18 лет.

Изучив учебники по акушерству и гинекологии, Джессика выяснила, что нервы клитора там редко описываются, если описываются вообще – и это упущение делает клитор уязвимым при ряде процедур. «Это, по-видимому, вызвано социокультурным дискомфортом в отношении клитора и повсеместным отсутствием внимания к женской сексуальной реакции», – написала она на социальной платформе Medium.

В итоге Джессика начала кампанию в социальных сетях за то, чтобы учебники по акушерству и гинекологии и стандарты обучения были обновлены и в них детальнее рассказывалось об анатомии женских половых органов. Ее усилия дали плоды: за последние несколько лет учебники и анатомические атласы обновили свои схемы клитора и его нервов. Ее усилия попали на первую страницу Reddit, набрали более 160 000 подписчиков на TikTok. В 2019 году она совместно со своим отцом, пластическим хирургом, опубликовала научное исследование клиторальных нервов.

Студентка медицинского факультета Университета медицины и биологических наук Канзас-Сити Виктория Гордон в 2020 году возглавила исследование, целью которого было определить «опасную зону» вокруг клитора, которой должны избегать пластические хирурги. Ей удалось обнаружить неизвестные до того тонкие усики разветвляющихся клиторальных нервов, которые ранее не были описаны в медицинской литературе.

Она надеялась, что другие специалисты в области пластической хирургии последуют за этим исследованием, которое было опубликовано в журнале по пластической хирургии. «Я всего лишь студентка четвертого курса медицинского факультета, и я не думаю, что должна заниматься таким проектом. – говорит Гордон. – Но никто другой этим заниматься не собирается».

По мнению доктора Рубин, исследования анатомии женской сексуальности отстает от исследований мужской «на несколько десятилетий». «Но мы должны делать эту работу. И должны быть люди, заинтересованные в ней», – считает она.





Рейчел Э. Гросс (Rachel E. Gross) – автор книги «Vagina Obscura: An Anatomical Voyage».