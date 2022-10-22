Американская военная помощь Украине: правда и вымыслы. Часть II

THE NEW YORKER

Никто не знал наверняка, как Россия отреагирует на поставки оружия Западом. Американские чиновники считали, что Путин пойдет на эскалацию при одном из трех сценариев: если российские военные столкнутся с полным поражением на поле боя, либо если Путин почувствует непосредственную угрозу для России, либо если военные США или НАТО напрямую вмешаются в конфликт. Как вероятный ответ Путина официальные лица в Вашингтоне прогнозировали целый ряд опасных действий – от проведения испытания ядерной бомбы в Арктике до взрыва тактического ядерного оружия малой мощности в Украине.

В начале апреля российские военные объявили о полном выводе войск из Киевской области, по сути, признав, что их первоначальные боевые планы провалились. Теперь они перешла к наступлению на Донбассе, используя ракетные удары для разрушения городов и поселков перед отправкой наземных сил для захвата руин. Это означало, что Украине требовалась собственная тяжелая артиллерия.

ГАУБИЦЫ М777

По словам украинских генералов, в то время у армии имелось артиллерийских боеприпасов всего на две недели интенсивных боев. Украина использовала 152-миллиметровые гаубицы советского образца, тогда как в НАТО стандартом являются 155-миллиметровые орудия, и эти две системы не взаимозаменяемы. Проблема заключалась не только в истощении боеприпасов советского калибра на территории Украины – их трудно найти в любой точке мира. В начале войны западные правительства и частные торговцы оружием уже вели переговоры о поставках из таких мест, как Болгария и Румыния.

Оставался только последний вариант: Украина должна была перейти на оружие натовского калибра



26 апреля министры обороны из более чем сорока стран, включая государства-члены НАТО, встретились в Рамштайне. Еще до саммита США согласились передать Украине 90 гаубиц M777, впервые предоставив стране тяжелую артиллерию. Гаубица M777, разработанная для поддержки операций в Афганистане и Ираке, была мощнее и точнее, чем существующая в Украине артиллерия гаубичного типа. «Остин позвонил и сказал, что решение принято. – говорит Резников. – И тогда я понял, что мы перешли некий Рубикон».

Через несколько дней первый контингент украинских военных прибыл в учебный центр армии США в Графенвере, на юге Германии. В течение шести дней американские инструкторы учили их, как устанавливать и перемещать M777, как наводить на цель и как поддерживать уровень азота и гидравлической жидкости в орудии. Как сказал один из американских военных: «это не такая пушка, которую можно раздолбать, но она все равно будет работать».

К концу месяца восемнадцать M777 были переправлены на базы в Восточной Европе и доставлены на границу с Украиной. Под покровом ночи гаубицы были перегружены в небольшие колонны грузовиков без опознавательных знаков, управляемых украинскими командами. Позднее американские оборонные ведомства открыли другие маршруты, перевозя оборудование по железной дороге через всю Европу и через порты на Северном море в Германии. Путин и другие российские официальные лица угрожали пресечь эти поставки. Но, по словам Хайнца, ни одна из них не попал под огонь. «Россия знает, как военная помощь попадает в Украину. – говорит высокопоставленный представитель Министерства обороны. – Но до сих пор они воздерживаются от нападения на эти узлы, потому что не хотят войны с НАТО».

M777 позволили Украине организовать оборону на Донбассе. «В любой войне важно не только количество, но и качество. – говорит командир 55-й артиллерийской бригады ВСУ Роман Качур. – Есть разница, когда ты воюешь, имея современную систему вооружений, или ту, которая не обновлялась со Второй мировой войны». В течение нескольких недель его войска подвергались сильному артиллерийскому обстрелу с укрепленных российских позиций под Донецком. «Мы не могли выбить оттуда врага, потому что просто не могли до него добраться. – вспоминает Качур. – Затем прибыли M777, и за три-четыре дня русские вывели оттуда всю свою артиллерию»,

Однако даже тогда, когда прибыли еще семьдесят две системы – вместе с десятками гаубиц из Франции и Германии – украинские генералы подсчитали, что российская артиллерия превосходит украинскую в соотношении 7:1. Каждый день российские войска выпускали около двадцати тысяч снарядов. Зеленский говорит, что в июне каждый день погибало до ста украинских солдат. Это был самый трудный момент в войне для Украины, когда Россия – умело и с большими потерями для собственных сил – прорывала украинскую оборону и захватывала территорию метр за метром.

Украина располагает парком разведывательных беспилотников и разветвленной сетью источников в районах, контролируемых российскими военными, но ее способность собирать разведывательную информацию на поле боя значительно снижалась примерно в 20 километрах за линией фронта. В то же время американские спутники-шпионы могут делать моментальные снимки позиций войск в любой точке Земли. Ближе к земле американские самолеты-шпионы, летающие вдоль границ, дополняют картину, а перехват позволяет аналитикам прослушивать переговоры между российскими командирами. После вторжения, США и другие западные партнеры стали делиться с Украиной значительной частью этой информации. Эксперт по вопросам обороны в Национальном институте стратегических исследований в Киеве Николай Белесков говорит, что разведка – «это основная область, в которой нам помогают США».

Обычной практикой стал обмен данными о местонахождении российских командных пунктов или складов боеприпасов. «Мы это делаем, игра идет честно», – говорит высокопоставленный сотрудник администрации Байдена. В некоторых случаях американские офицеры разведки и военные сами предоставляют информацию о целях: «Мы сообщаем, к примеру, что с северо-запада на Славянск движется батальон, и вот примерно где он находится». Но, как подчеркивает чиновник, украинские военные сами выбирают цели: «Мы не утверждаем и не обсуждаем их цели».

Однако есть и красная черта



Администрация Байдена отказывается предоставлять конкретные разведданные о местонахождении высокопоставленных российских лиц, таких как генералы. «Мы провели эту черту, чтобы не воспринималось, будто у нас прямой конфликт с Россией. – говорит один американский чиновник. Соединенные Штаты могут передать координаты командного пункта, но не присутствие конкретного командира. «Мы не пытаемся убивать генералов. – говорит представитель администрации Байдена. – Мы пытаемся помочь украинцам нанести ущерб системе российского командования и контроля».

Тем не менее, на сегодняшний день погибло примерно восемь генералов, большинство из которых были убиты с дальнего расстояния артиллерийским и ракетным огнем. Такое большое число погибших генералов отчасти является отражением российской военной доктрины, которая требует проведения операций иерархически сверху вниз. Обычно российские офицеры среднего звена и солдаты не имеют права принимать решения, что создает необходимость присутствия генералов ближе к фронту. «От них зависят управление и командование войсками.– говорит один американский военный. – Это огромная оперативная катастрофа».

Пентагон признает, что в апреле получал запрос Украины относительно местонахождения флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Американскую разведку просили подтвердить, находится ли корабль в определенном наборе координат к югу от Одессы. Ответ был положительным, и вскоре стало известно о том, что на корабле произошел взрыв, после чего 14 апреля «Москва» затонула. Киев заявил, что две противокорабельные ракеты «Нептун» украинского производства, выпущенные с берега в районе Одессы, поразили «Москву». Однако Россия так и не признала факт нападения, заявив, что причиной гибели корабля стал пожар на борту.

В мае украинские артиллеристы, используя M777, а также некоторые советские системы, открыли огонь по крупному контингенту российских войск, который пытался переправиться по понтонному мосту на реке Сиверский Донец. Как выяснилось, момент переправы российской колонны стал известен благодаря разведданным, предоставленным США. Это стало одной из самых больших потерь российской армии с начала войны. Десятки танков и бронетранспортеров были уничтожены и остались обугленными на болотистых берегах реки.

HIMARS

В течение нескольких месяцев в списке запросов Украина ставила на первое место одну из американских систем вооружения: высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, или HIMARS. Если M777 может поражать артиллерийские части, войсковые соединения, танки и бронетехнику на так называемой тактической глубине (около 25 километров), то HIMARS может поражать цели совершенно другого типа: склады боеприпасов, логистические центры, радарные системы и узлы управления, которые расположены значительно дальше за линией фронта. Система HIMARS установлена на стандартном армейском грузовике и является мобильной, что позволяет ей «стрелять и двигаться». Военные называют HIMARS эквивалентом «высокоточного авиаудара», наносимого из кузова грузовика.

Дилеммой для администрации Байдена стало не то, давать ли HIMARS Украине или нет, а то, какими ракетами ее снабжать. Каждая система может нести либо капсулу с шестью ракетами, известными как GMLRS, с дальностью действия до 45 километров, либо одну ракету ATACMS класса «земля-земля», дальность которой может достигать 300 километров. «Риск заключается не в HIMARS, – говорит представитель Министерства обороны, – а в том, что ракеты дальнего радиуса действия могут использоваться для нанесения ударов в глубине российской территории».

Ракетные системы большой дальности вызывают у Путина страх



Кремль убежден, что американские платформы ПРО даже в Румынии и Польше предназначены для обстрела России. Поэтому для Белого дома сама техническая возможность сделать это казалась провокационной. В итоге администрация Байдена запросила список целей, по которым украинские военные собираются нанести удар. «Каждая точка была достижима уже с помощью GMLRS», – говорит представитель Министерства обороны.

Было одно исключение: Украина выразила амбициозное желание нанести ракетные удары по Крыму, недосягаемому для GMLRS. В ходе многочисленных бесед американские чиновники прямо заявили, что HIMARS не могут быть использованы для поражения целей за границей Украины. Как говорит один украинский военный, «американцы серьезно сказали, что требуют не использовать это оружие для обстрела российской территории. Мы сразу же ответили, что это абсолютно не проблема. Мы будем использовать его только против врага на территории Украины».

Первая партия HIMARS прибыла на поле боя в конце июня. Уже через нескольких дней появились видео, на которых российская техника и склады боеприпасов под Донецком взрываются в клубах огня и дыма. Резников говорит, что военные использовали HIMARS для уничтожения десятков подобных российских объектов. В ответ, по словам представителя администрации Байдена, российской армии «пришлось скорректировать свою тактику и маневры, перенеся командные пункты и склады боеприпасов за пределы досягаемости, что снижало их полезность в бою. Они очень внимательно следят за присутствием HIMARS».

Каждая пусковая установка стоит примерно $7 млн. Украина выпускает более пяти тысяч ракет GMLRS в месяц, тогда как их производитель, компания Lockheed Martin, производит только девять тысяч в год. «Мы сразу же сказали: ‘Очень много этих систем Вы не получите’. – говорит представитель Министерства обороны. – Не потому, что мы вам не доверяем, а потому, что на планете Земля в неограниченном количестве их просто нет».

В июле министр обороны России Сергей Шойгу приказал командирам в Украине «в приоритетном порядке наносить высокоточные удары по дальнобойному ракетно-артиллерийскому вооружению противника». Две недели спустя Россия заявила, что уничтожила шесть систем HIMARS. На тот момент США предоставили в общей сложности 16 пусковых установок, Германия и Великобритания предоставили девять аналогичных систем. Американские официальные лица настаивают на том, что все они остались неповрежденными и работоспособными.

В ходе подготовки к контрнаступлению этим летом Украина использовала HIMARS для нанесения ударов по российским командным пунктам и складам боеприпасов в Херсонской области. Несколько ракет попали в Антоновский мост, который соединяет город с восточным берегом Днепра. Российские подразделения в Херсоне рисковали оказаться отрезанными от линий снабжения и логистической поддержки. «Использование HIMARS на юге вызвала большие потери российских войск и техники. – говорит Белесков. – Вся российская группировка на правом берегу Днепра зависит от очень небольшого количества переправ».

США также начали поставлять Украине ракеты AGM-88, запускаемые с воздуха, которые наводятся на электронные сигналы ракетных систем «земля-воздух». Эти ракеты предназначены для американских истребителей, таких как F-16, но украинские ВВС придумали, как установить их на свои самолеты. Высокопоставленный чиновник Министерства обороны сказал: «Это было довольно авантюрно, но открыло возможность подумать о том, какие еще боеприпасы могут быть адаптированы к украинским платформам». Эти ракеты создали дилемму для российских войск. Они могли либо включить свои радарные батареи и сделать их уязвимыми для ударов, либо держать их выключенными и потерять способность обнаруживать украинские самолеты и беспилотники.

Военные и разведывательные круги США обсуждают причину того, почему Путин до сих пор не предпринял попытку эскалации, чтобы воспрепятствовать дальнейшим поставкам оружия в Украину. «По мере углубления в конфликт мы поняли, что можем поставлять больше оружия большей сложности и в большем масштабе, не провоцируя российский военный ответ против НАТО», – говорит представитель Министерства обороны. По его мнению, США «всегда были очень осторожны, хотя и могли бы быть более агрессивными все это время. Но если бы мы сразу предоставили эти системы, это, действительно, было бы эскалацией.

«А в этом сценарии Россия стала лягушкой, и мы медленно кипятили воду, чтобы Россия к ней привыкла», – добавляет он



Позор харьковского отступления выявил фундаментальную слабость российских сил: они деградировали, как в плане личного состава, так и в плане техники, причем, до такой степени, что уже не могли удерживать захваченную территорию, пытаясь в то же время проводить крупные наступательные операции. Тем временем украинские военные получали новые волны призывников и западное оружие. В течение сентября и октября украинские войска продвигались дальше, отвоевав всю Харьковскую область и продвигаясь в города и села Донбасса, защита которых была заявленной Путиным целью войны. «Политические цели Путина никак не соответствуют тому, чего могут достичь его военные», – говорит высокопоставленный сотрудник американской разведки.

Этот парадокс является потенциально дестабилизирующим фактором. Американские спецслужбы предполагали, что если Путин столкнется с угрозой, которую он считает «экзистенциальной», то будет вынужден пойти на эскалацию, возможно, с применением химического или ядерного оружия. «Но учитывая то, как он понимает свое собственное наследие и место в истории, – говорит высокопоставленный американский чиновник, – унизительная неудача в Украине также может выглядеть экзистенциальной».

После Харькова Путин удвоил свои усилия, которые все больше казались проигрышными. В своей речи 21 сентября он объявил о проведении референдумов по аннексии оккупированных Россией территорий на юге и востоке Украины и приказал провести «частичную» мобилизацию. Путин заявил, что Россия сражается не только с украинской армией, но и со «всей военной машиной коллективного Запада». В своей последней зловещей угрозе он, похоже, выразил готовность использовать ядерное оружие для защиты тех частей Украины, которые он намерен аннексировать. Как заявил Путин, при угрозе территориальной целостности России «мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».

ПВО

Аннексия этих территорий, которая была окончательно оформлена 5 октября, фактически стала началом четвертой фазы войны. Теперь Путин поставил свое правление в зависимость от способности удержать эти территории, которые он объявил неотъемлемой частью России. Он делает ставку на то, что эскалация отпугнет не столько Украину, сколько ее сторонников на Западе. Будут ли США, например, смотреть на использование своего оружия при ударах по российским объектам в Херсоне, как они смотрели на объекты в Крыму? «Мы еще не все продумали. – признает представитель американского военного ведомства. – Но мы не испугаемся, пусть Путин назовет Россией что угодно». Высокопоставленный представитель администрации Байдена также сказал: «мы внимательно следим за ядерными силами России и пока мы не видим никаких серьезный шагов Путина в этом направлении».

В Киеве перспектива российской ядерной атаки ужасает – но и не является сдерживающим фактором. «У Украины нет другого выбора, кроме как освободить все свои территории. – говорит Подоляк. – Даже если существует вероятность нанесения ударов оружием массового поражения». У Украины нет собственного ядерного оружия – она отказалась от своего арсенала в 1994 году в соответствии с Будапештским меморандумом, подписанным, в частности, Соединенными Штатами и Россией, – поэтому любой ответ должен исходить от Запада. «Вопрос не в том, что будем делать мы, – говорит Подоляк, – а в том, что будут делать мировые ядерные державы, и готовы ли они действительно поддерживать доктрину сдерживания». Он призвал западные ядерные державы, особенно США, заранее четко сформулировать свой ответ: «Пошлите сообщение Путину сейчас, а не после того, как он нанесет удар: ‘Любая ваша ракета приведет к тому, что шесть наших полетят в вашу сторону’».

В начале октября Россия нанесла серию ракетных ударов по Киеву и ряду других городов, убив более трех десятков человек и повредив гражданскую инфраструктуру по всей стране. Эти удары, которые были нанесены в ответ на взрыв на Крымском мосту, придали новое значение просьбам Украины о предоставлении средств противовоздушной обороны. По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны, проблема предоставления такого оружия скорее техническая, чем политическая: «Существует не так уж много запасных систем ПВО, которые можно было бы предоставить». Американские военные не собираются передвигать имеющиеся батареи Patriot или NASAMS – две системы ПВО, которые запрашивает Украина, – из Южной Кореи или с Ближнего Востока. Они должны быть произведены и закуплены. Однако, по словам представителя оборонного ведомства, Украина должна получить первые две системы NASAMS в конце октября или начале ноября, а затем последуют и другие.

Администрация Байдена также объявила о пакете военной помощи на сумму более миллиарда долларов, в результате чего общая сумма, потраченная США на вооружение Украины за последний год, достигла $16 млрд. Среди ключевых пунктов этого пакета – дополнительные 18 систем HIMARS, что более чем в два раза увеличивает их количество в арсенале Украины. Сейчас украинские чиновники запрашивают ряд позиций, которые, по их мнению, позволят проводить еще более агрессивные контрнаступления: современные боевые танки натовского стандарта, истребители типа F-16 и дальнобойные ракеты для нанесения ударов по логистическим центрам и центрам боеприпасов в Крыму.

Резников уверен, что такие поставки будут сделаны. «Когда я был в Вашингтоне в ноябре, перед вторжением, и просил стингеры, мне сказали, что это невозможно. – говорит он. – Теперь это возможно. Когда я просил 155-миллиметровые пушки, мне ответили: ‘Нет’. HIMARS – ‘Нет’. Теперь все это – ‘Да’. Поэтому я уверен, что завтра будут и танки, и ATACMS, и F-16».

С помощью США и НАТО, продолжил он, военные Украины показали, что России можно противостоять. «Мы не боимся России. – говорит он. – И мы просим наших партнеров на Западе тоже не бояться».