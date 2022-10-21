Соратники Навального* внесли Венедиктова** в список «коррупционеров и разжигателей войны»

Соратники оппозиционера Алексея Навального* обновили список «коррупционеров и разжигателей войны». В реестр попал бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов**, следует из перечня в разделе «Организаторы фальсификаций на выборах».

Венедиктова** обвинили в фальсификации результатов дистанционного электронного голосования в Госдуму в 2021 году. Журналист тогда руководил Общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве.

По версии соратников Навального*, результаты голосования во всех округах Москвы были отменены из-за фальсификаций, организованных Венедиктовым**. Это привело к победе прокремлевских кандидатов, которые уступали на обычных избирательных участках.

«Придется расширить плашку», — так Венедиктов** отреагировал на включение своего имени в список «коррупционеров и разжигателей войны», ссылаясь на свой статус «иностранного агента».

Впервые список представили в апреле 2022 года. В нем содержатся имена более шести тысяч «коррупционеров и разжигателей войны». ФБК*** призывает страны Запада вводить против них персональные санкции.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».

**Алексея Венедиктова Минюст РФ считает «иностранным агентом».

***ФБК объявлен «экстремистской организацией» и ликвидирован по решению суда.

