«Важные истории»*: московские музеи ввели военную цензуру

«Важные истории»* выяснили, что в Москве введена военная цензура в музеях. С 24 февраля кураторы выставок предоставляют всю информацию о художниках: власти проверяют, не было ли у них антивоенных высказываний. Все намеки на боевые действия в работах и экспонатах требуют заменить, чтобы не было никаких ассоциаций с событиями в Украине.

Некоторые мероприятии отменили по требованию департамента культуры Москвы. Если художники высказывались против боев или были на акциях протеста, то их работы не допускают. Требуют поменять и экспонаты, в которых есть намеки на взрывы.

«Мою работу мы с кураторами решили [частично] замазать, чтобы можно было ее выставить хоть как-то. Мне написала куратор выставки, что работу не пропускают. Поэтому либо ее не будут выставлять, либо нужно что-то переделать», — рассказала участница выставки «Мастерская. 20’22. Future is now» в Московском музее современного искусства.

Ее работа — фотоколлаж с подсветкой. На снимках были скриншоты из видео с падающими самолетами и искрами. Самолеты замазали — чтобы не было ассоциаций с Украиной.

«В СССР были правила игры. Если ты их не нарушаешь, то можешь быть свободен. А сейчас даже на эзоповом языке невозможно разговаривать [с аудиторией]», — оценил происходящее куратор выставок.

В разговоре с журналистами кураторы объясняют, что никаких официальных бумаг не было — все распоряжения приходят от департамента культуры устно. Некоторым музеям просто дали понять, что за ними наблюдают — и включилась самоцензура. Были случаи, когда цензоры придирались и требовали убрать раритетные иллюстрации.

«Я ощущала достаточно неструктурированную, хаотичную цензуру, в основном глупая боязнь слов, текстов как в нашем наследии, так и в современных работах. Видимо, боялись пропустить то, что может вызвать недовольство вышестоящих инстанций», — отмечает куратор Кира Матиссен.

*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».