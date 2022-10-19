UPD:

Гладков сообщил, что электроснабжение в домах восстановили, но временно будет отсутствовать уличное освещение.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде сильный пожар на подстанции «Южная». «Сирена» со ссылкой на местные телеграм-каналы рассказала о «хлопках».





«В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции «Южная» из-за перенапряжения. Без света остаются пока две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение потребуется полтора часа», — написал Гладков.