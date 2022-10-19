Россия заняла десятую строчку рейтинга по числу сверхбогатых людей

Компания Henley & Partners и New World Wealth составили рейтинг стран по числу центимиллионеров — сверхбогатых людей. Россия оказалась на 10 строчке, пишет РБК.

Центимиллионеры обладают состоянием от 100 млн долларов. Всего в мире насчитывается 25 490 таких людей. За последние 20 лет это число выросло более чем вдвое.

На первом месте оказались США — здесь живет 38% всех центимиллионеров или 9730 человек. На втором и третьем месте Китай (2021) и Индия (1132). Совсем близко, на четвертом и пятом местах оказались Великобритания (968) и Германия (966).

Продолжают десятку стран с самым большим числом сверхбогатых людей Швейцари (808), Япония (765), Канада (541), Австрали (463).

В России эксперты насчитали 435 центимиллионеров. Меньше 400 сверхбогатых людей во Франции (380), Италии (298).

Аналитики считают, что число центимиллионеров будет расти в ближайшие годы, особенно в Азии и Африке. Только в Азии прогнозируют рост числа сверхбогатых людей на 57%, по сравнению с США и Европой.

Самый заметный рост ожидают во Вьетнаме (на 95%), Индии (80%), Маврикии (75%). Больше 50% рост числа сверхбогатых людей ожидают в Руанде, Уганде, Кении, Новой Зеландии и Австралии.

При этом Россию могут покинуть до 15% долларовых миллионеров — около 15 тыс.человек.