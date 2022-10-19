Берлускони рассказал однопартийцам об обмене «добрыми письмами» с Путиным

Экс-глава итальянского правительства и лидер фракции «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на закрытой встрече с однопартийцами рассказал, что обменялся «добрыми письмами» с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер назвал его «первым из пяти его настоящих друзей».

Аудиозапись с заседания оказалась в распоряжении агентства LaPresse. Reuters приводит выдержки из его выступления перед однопартийцами.

«Я начал восстанавливать отношения с президентом Путиным, даже немного слишком — в том смысле, что он послал мне на день рождения 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему ответил бутылками ламбруско и таким же письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей», — заявил Берлускони.



Берлускони отметил, что крайне обеспокоен ситуацией в Украине, но не может высказать свое истинное мнение, потому что «если это просочится в прессу, произойдет катастрофа».

В сентябре, в преддверии выборов в Италии, Берлускони заявил, что Путина «подтолкнули» к тому, чтоб начать боевые действия в Украине, и он хотел поставить во главе Киева «достойных людей». По его словам, первоначально план России состоял в том, чтобы захватить Киев «за неделю», поставить вместо Владимира Зеленского «правительство достойных людей» и уйти «еще через неделю». Лидер партии «Вперед, Италия» добавил, что не понял, почему российские войска распространились по всей Украине, когда они должны были остаться только в Киеве.

Столкнувшись с широким осуждением со стороны оппонентов, Берлускони заявил, что его слова были «чрезмерно упрощены». Он назвал «неоправданной и неприемлемой» российскую агрессию против Украины и отметил, что возглавляемая им правоцентристская партия Forza Italia всегда будет на стороне ЕС и НАТО.