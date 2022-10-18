И снова англичанка...“Где премьер-министр? Не прячется ли она под столом?”. “Нет, Лиз Трасс не прячется под столом!”

Джереми Хант сделал внеплановое заявление об отмене “мини-бюджета” еще утром 17 октября, чтобы успокоить рынки, и только после этого выступил в парламенте, рассказав о своей программе по стабилизации ситуации.

Его речи предшествовала сессия “ответов на вопросы лидера оппозиции” – на них должна была отвечать премьер-министр Лиз Трасс, однако она на этом заседании не появилась. Вместо нее лидеру оппозиции Киру Стармеру отвечала лидер палаты Пенни Мордант. Первым делом, под дружный смех депутатов, прозвучал вопрос: “Где премьер-министр? Не прячется ли она под столом?”. “Нет, Лиз Трасс не прячется под столом!” – с серьезным выражением лица ответила Пенни. Эта фраза как напоминание о позоре, который должна была испытать Лиз Трасс, уже превратилась в мем. Я бы на месте премьер-министра тоже пряталась под столом.

Но и Лиз Трасс, когда она в конце концов появилась в Парламенте, была не очень похожа на премьер-министра. Она – молча и с каменным выражением лица – сидела рядом с Джереми Хантом, оглашавшим планы по стабилизации экономики. У наблюдателей возник законный вопрос: “Действительно ли Лиз Трасс все еще премьер-министр? И когда и каким образом фракция консерваторов от нее избавится?” Канцлер казначейства ( министр финансов в английской системе —NT.) в тот момент больше походил на премьер-министра, чем она сама.

Джереми Хант, которого Лиз Трасс в срочном порядке назначила вместо принесенного в жертву “ближайшего друга и соратника” Квази Квартенга, уволенного просто за то, что он озвучил ее “революционную” программу по отмене налогов ради роста экономики, в клочья порвал эту самую программу, повторив по существу всё то, о чем говорил в ходе выборов лидера Тори ее соперник Риши Сунак (Джереми Хант в той кампании как раз поддерживал кандидатуру Сунака). Он отменил обещанные Лиз Трасс сокращения налогов, мотивируя это тем, что при таком гигантском госдолге, который уже существует, отменять налоги и увеличивать расходы неразумно и опасно.

Так называемый “мини-бюджет” Квартенга, в котором прозвучали предложения по сокращению налогов и другие сенсационные инновации, привели к хаосу на рынках и к падению курса фунта стерлингов. Только вмешательство Банка Англии несколько стабилизировало ситуацию, хотя “взрывная волна” от того землетрясения до сих пор ощущается. Например, ипотечные компании пока не спешат снижать ставки, взлетевшие в результате оглашения “мини-бюджета”, а они коснулись огромного числа не только владельцев домов и квартир, но и потенциальных покупателей, которые просто не могут позволить себе выплаты таких высоких процентов.

Объявляя программу спасения экономики, Джереми Хант пытался успокоить рынки и стабилизировать ситуацию. Судя по реакции, пока что ему это удается. Что же касается премьер-министра, то очевидно Трасс потерпела полное фиаско, хотя, выступая в Парламенте, Хант дипломатично говорил о том, что озвучивает не просто свои предложения, а программу правительства.

Вот, как новый глава Минфина расправился с первоначальными планами премьер-министра:

Перед выборами лидера Консервативной партии Лиз Трасс обещала заморозить ставку корпоративного налога на уровне 19%, однако Хант анонсировал ее повышение до 25%;

По мнению нового министра финансов, правительство пока не может позволить себе заморозку пошлин на пиво, сидр, вино и крепкие спиртные напитки;

Вопреки предложениям Лиз Трасс снизить ставки подоходного налога, базовая ставка будет сохранена на уровне 20%, максимальная ставка — на уровне 45%;

Лиз Трасс обещала заморозить счета за энергию на два года. Хант объявил, что ограничение размеров платы за электричество до 2,5 тыс. фунтов будет действовать только до апреля 2023 года. После этого правительство будет оказывать адресную помощь лишь тем домохозяйствам, которые больше всего в ней нуждаются.

Сейчас правительство объединилось вокруг Лиз Трасс в надежде убедить рынки в том, что ситуация стабильна. Упор на стабильность делает и новый глава Минфина Джереми Хант. Но впереди у него много проблем.

Канцлер считает, что предложенные им меры позволят сокращать государственный долг на 32 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно. Сейчас госдолг составляет около 70 миллиардов, так что правительство и казначейство продолжат искать возможность дальнейших сокращений. Джереми Хант предупредил, что впереди нас ждут “крайне болезненные решения”. Пока остается гадать, за счет чего они будут сделаны. Может ли страна позволить себе поднять расходы на многострадальную систему здравоохранения (NHS) или сокращения произойдут за ее счет? А как насчет социальных пособий? Расходов на оборону? В планах премьер-министра значилось повышение расходов на оборону до 3% от ВВП до 2030 года. Такое решение – это непозволительная роскошь или суровая необходимость в связи с войной в Украине? Уже сейчас Трасс, судя по всему, готова отказаться от увеличения оборонного бюджета до 2,5% к 2026 году, при том, что обещание трехпроцентного повышения до 2030 пока пересмотру не подвергается! Нависла угроза и над государственными пенсиями, которые правительство может отказаться индексировать с учетом инфляции.

У правительства консерваторов есть два года на то, чтобы показать, на что они способны. Дальше – всеобщие выборы.



В интервью Би-би-си Лиз Трасс выразила уверенность, что она поведет консервативную партию на следующие выборы. Но все больше людей, в том числе и коллег Трасс по парламентской фракции, в это не верят. Что же касается электората, то, по последним данным, отрицательный рейтинг Лиз Трасс вырос с минус 70% до минус 80%. С таким рейтингом на выборы не идут.

Кроме того, опросы показывают, что консерваторы все больше проигрывают лейбористам: разрыв между партией тори и лейбористами составляет от 30% до 36% в пользу лейбористов. То есть, если бы выборы состоялись завтра, консервативная партия потерпела бы сокрушительный разгром.

Внеочередные выборы может объявить только премьер-министр, и, конечно же, она (или любой, кто займет ее место) делать это добровольно до 2024 года не станет.

Судя по настроениям среди парламентской фракции, сейчас идут поиски как сменить лидера, поскольку Лиз Трасс явно тянет партию вниз. К тому же, более половины членов консервативной партии, отдавшие ей свое предпочтение на сентябрьских выборах, сейчас считают, что она должна уйти в отставку, а от 50 до 60% из них сегодня проголосовали бы за Риши Сунака! Имя Сунака, кстати, уже упоминается в числе возможных кандидатов на пост нового премьер-министра. Среди потенциальных кандидатов называли и Джереми Ханта, хотя он уже сказал, что не претендует на эту должность, поскольку семья против. Но большинство членов партии (63% опрошенных) считают, что лучшей заменой Трасс может стать Борис Джонсон! Хотя ни страна, ни парламентская фракция с таким выбором не согласится.

Тори стоят перед выбором, который пару недель назад один из депутатов определил так: “Смерть или смех”. Партия, которая с 2016 года сменила уже четырех лидеров, действительно может стать посмешищем.

Внутрипартийными проблемами тори традиционно занимается “Комитет 1922”. Именно по установленным им правилам, лидер избирается членами консервативной партии. Но в компетенции комитета и изменение правил:вполне вероятно, что сейчас его члены пытаются выработать новые правила, которые позволили бы избежать повторения старых ошибок и спасти Тори от политической смерти.