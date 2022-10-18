В Пермском крае мобилизованных отправили по домам из-за нехватки мест в частях

В Пермском крае мобилизованных отправили по домам из-за нехватки мест в пунктах сбора. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального правительства, передает РБК.

Ранее в Telegram-канале «Пермь №1» появилась информация о том, что мобилизованных из Березняков «возят туда-сюда» в попытках определить в часть, однако мест для них так и не нашлось. К посту также прикрепили видеообращение мобилизованных.

«Нас уже второй раз привозят в Пермь, второй раз пытаются вернуть обратно. Говорят, какие-то форс-мажоры. Сейчас будем сидеть в поле, чтобы что-то решилось, мы все устали от этого <…> Многие здесь остаются без работы, многие просто увольняются со своей работы, их уже не берут, потому что у них стоят штампы о мобилизации», — рассказал один их них.

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили РБК, что лишь 25 мобилизованных определили в Тоцкий полигон, остальных отправили по домам. Там пояснили, что они по-прежнему являются мобилизованными и «их могут отправить в любой момент».



