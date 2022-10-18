В Иванове пришли с обыском к активистке Ольге Назаренко

UPD: «7х7 — Горизонтальная Россия» со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева сообщает, что Назаренко проходит по первому в России уголовному делу о неоднократном участии в антивоенных акциях. По данным издания, в связи с антивоенными выступлениями ей назначили 265 тыс. руб. штрафа и обязательные работы.

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Полиция в Иванове этим утром провела обыск у местной активистки Ольги Назаренко. По предварительным данным, ей вменяют «дадинскую статью» о неоднократном нарушении правил проведения митинга.

Как сообщает «ОВД-Инфо»*, в настоящее время Назаренко находится на свободе. В ходе обыска у нее изъяли телефон, несколько листовок и плакатов. В ближайшие дни ее собираются вызвать на допрос. Адвокат Анастасия Руденко предположила, что следственные действия являются «актом устрашения и унижения».

Ранее в сентябре силовики провели обыск в квартире и в медицинской академии, где работает Назаренко. В тот раз они связали следственные действия с уголовным делом о «дискредитации» российской армии. Его возбудили из-за листовок о Буче, которые распространяла активистка.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».