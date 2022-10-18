В Ростовской области простятся с 34-летним контрактником из Батайска

В Батайске сообщили о гибели 34-летнего военного Евгения Резцова, подписавшего контракт с ЧВК «Вагнер». По данным Telegram-канала «Батайск Город», прощание с ним состоится в среду, 19 октября.

«В зоне проведения специальной военной операции погиб наш земляк Евгений Резцов. 14 сентября ему исполнилось 34 года», — говорится в публикации.

Друзья Резцова рассказали, что он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» меньше месяца назад. Военный погиб в начале октября, получив «смертельное ранение при выполнении боевой задачи». Утверждается, что его представили к награде «за мужество и героизм», проявленные в ходе боевых действий в Украине. Прощание с погибшим состоится в среду в 12:00.

Ранее в паблике «Батайск Город» выложили видеообращение мобилизованных из Батайска. По их словам, в ДНР погибли 6 или 7 мобилизованных сослуживцев. Много людей с ранениями, пишет «7*7».