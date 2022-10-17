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ASTRA опубликовала имена погибших в результате стрельбы на полигоне под Белгородом

17.10.2022

В списке имена двоих нападавших и одиннадцати убитых

UPD: Baza опубликовала аналогичный приведенному журналистами  ASTRA список. Telegram-канал уточнил, что граждане Таджикистана, открывшие стрельбу, были мобилизованы в качестве добровольцев. На полигон они прибыли 11 октября.

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Журналисты проекта ASTRA опубликовали имена людей, которые, как утверждается, погибли в результате стрельбы на военном полигоне в Белгородской области. Авторы Telegram-канала обнародовали список без ссылки на источник.

Так, по данным ASTRA, на полигоне в Солоти погибли 13 человек, в том числе двое нападавших. Стрельбу открыли граждане Таджикистана Мехроб Рахмонов и Аминзод Тоджиддин, утверждают журналисты.

Тем временем, жертвами стрелков стали:

  • Сапкалов Алексей, Московская область;
  • Цыганов Николай, Рязань;
  • Агафонов Николай, Нижний Новгород;
  • Липин Николай, Нижегородская область;
  • Кириченко Виктор, Херсонская область Украины;
  • Тиняков Вячеслав, Украина;
  • Грошков Георгий, город Павлово;
  • Евдощук Олег, Саратовская область;
  • Годунов Вадим, Мурманская область;
  • Синицин Денис, Воскресенск;
  • Гафетдинов Вадим, Волгодонск.

Ранее журналисты проекта ASTRA озвучили новую версию произошедшего на полигоне в Солоти Белгородской области. По их данным, конфликт мог возникнуть на религиозной почве. Личность военнослужащего, который рассказал о произошедшем, как и других участников событий из его рассказа, пока подтвердить не удалось.

Трагедия случилась 15 октября на полигоне в Белгородской области: во время занятий по стрельбе двое «граждан одной из стран СНГ» (по некоторым данным — Узбекистана) развернули минометы в сторону мобилизованных и открыли огонь. Они были убиты ответным огнем. Согласно официальным данным, в результате происшествия погибли 11 человек, 15 были ранены. 

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