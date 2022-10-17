ASTRA опубликовала имена погибших в результате стрельбы на полигоне под Белгородом

UPD: Baza опубликовала аналогичный приведенному журналистами ASTRA список. Telegram-канал уточнил, что граждане Таджикистана, открывшие стрельбу, были мобилизованы в качестве добровольцев. На полигон они прибыли 11 октября.
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Журналисты проекта ASTRA опубликовали имена людей, которые, как утверждается, погибли в результате стрельбы на военном полигоне в Белгородской области. Авторы Telegram-канала обнародовали список без ссылки на источник.
Так, по данным ASTRA, на полигоне в Солоти погибли 13 человек, в том числе двое нападавших. Стрельбу открыли граждане Таджикистана Мехроб Рахмонов и Аминзод Тоджиддин, утверждают журналисты.
Тем временем, жертвами стрелков стали:
- Сапкалов Алексей, Московская область;
- Цыганов Николай, Рязань;
- Агафонов Николай, Нижний Новгород;
- Липин Николай, Нижегородская область;
- Кириченко Виктор, Херсонская область Украины;
- Тиняков Вячеслав, Украина;
- Грошков Георгий, город Павлово;
- Евдощук Олег, Саратовская область;
- Годунов Вадим, Мурманская область;
- Синицин Денис, Воскресенск;
- Гафетдинов Вадим, Волгодонск.
Ранее журналисты проекта ASTRA озвучили новую версию произошедшего на полигоне в Солоти Белгородской области. По их данным, конфликт мог возникнуть на религиозной почве. Личность военнослужащего, который рассказал о произошедшем, как и других участников событий из его рассказа, пока подтвердить не удалось.
Трагедия случилась 15 октября на полигоне в Белгородской области: во время занятий по стрельбе двое «граждан одной из стран СНГ» (по некоторым данным — Узбекистана) развернули минометы в сторону мобилизованных и открыли огонь. Они были убиты ответным огнем. Согласно официальным данным, в результате происшествия погибли 11 человек, 15 были ранены.