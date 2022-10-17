«Идёт охота на волков,

Идёт охота —

На серых хищников

Матёрых и щенков!

Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,

Кровь на снегу — и пятна красные флажков».

Владимир Высоцкий, 1968

Согласно словарям, облава — это когда загоняют зверя. Словарь Даля: «Выставка зверя из лесу, из камышей на стрелков или в тенета большим числом облавщиков». До состояния и статуса зверей режим довел практически все мужское население России, включая даже тех, кто по старым понятиям относился бы к категории пенсионеров. Облавы в Москве и в Петербурге, охота на живых людей, которые не хотят стать удобрениями, пушечным мясом, не желают быть убитыми и убивать, а хотят малого — всего лишь жить, — это унижение человеческого достоинства.

В этих актах путинского государства — презрение к закону (потому что облава это незаконный метод даже в рамках тех установлений, которые имеются в распоряжении авторитарного государства); покушение на свободу человека; нарушение справедливости; унижение достоинства.

ВЛАСТЬ ГОВОРИТ ТЕБЕ, ЧТО ТЫ — НИКТО, ТЫ ВСЕГО ЛИШЬ СОЛДАТ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ПОЖЕРТВОВАТЬ СВОЕ ТЕЛО, ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ, КОТОРАЯ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА, РАДИ ФАНАБЕРИЙ, ПО СУТИ, ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Профессор Европейского университета в Петербурге Олег Хархордин, изучавший проблему достоинства, пишет: «…достоинство человека унижается, когда к человеку начинают относиться как к животным, машинам, предметам или как в какой-то степени к недочеловеку. Вы унижаете другого, когда вы относитесь к нему как к скоту, всего лишь орудию для реализации ваших целей или как к несмышленому ребенку, не способному на самостоятельное действие». Страна, делает вывод он, не может «встать с колен», если существенная часть населения стоит на коленях, униженная.

Ситуация «спецоперации» в сотни раз усилила это ощущение унижения и бесправия. Именно поэтому люди бегут — бегут в буквальном, прямом смысле от Путина и его опричников. Бегут за границу, бегут от облавы, чтобы сохранить человеческое в самих себе, сохранить свободу и достоинство. А свобода и достоинство — взаимозависимые категории. Третий элемент этой конструкции — справедливость. Загонять человека, как волка — это несправедливо. И все эти категории существуют в оболочке законов, только законов правовых, а не антиправовых, авторитарных. Авторитарные законы противоречат сущности и духу права, которое, как утверждает римская максима, есть искусство добра и справедливости.

У человека была личная история. У него есть воспоминания детства. Книги, которые он читал, фильмы, которые смотрел. Мама и папа, бабушка и дедушка. Веселые и грустные эпизоды жизни. Память запахов, сполохов света. Ощущения всеобъемлющего счастья и неутолимого горя. У него были и есть биография, учеба, работа, любовь. И все это смывается, уничтожается одним движением власти, которая говорит тебе, что ты — никто, ты всего лишь солдат, который должен пожертвовать свое тело, всю свою жизнь, которая ничего не значит для государства, ради фанаберий, по сути, одного человека. Ты — тело, которым этот один человек, как он сам признался на недавней пресс-конференции в Астане, хочет закрыть «линию соприкосновения». И это — все. Это единственное и последнее твое предназначение. Тебя и твою жизнь обнулили. Забудь свои память, любовь, горе, образование, навыки, профессию, семью, родителей, детей.

Ты зверь, которого надо поймать и использовать. Возможно, один раз. Потому что, как сказал тот же вождь, которому ты нужен как тело, «там первичная подготовка от пяти до десяти дней. Затем уже в зависимости от военно-учетной специальности поступают уже в боевые части, и там подготовка от пяти до 15 дней. Затем следующий этап уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание». Неужели все так гладко? Но если даже так гладко, то как-то скоропалительно для тех, кто оружия в руках отродясь не держал или делал это лет 20, 30 или даже 40 лет тому назад.

По степени разрыва с реальностью это напомнило слова предшественника Путина на посту президента. В январе 1996-го, когда банда Радуева напала на Кизляр, Борис Ельцин утешил общественность рассуждениями о «38 снайперах», которые всех спасут. Но это ладно. Трудно себе представить Ельцина таким же образом, как Путин, относящегося к собственным согражданам.

Несправедливость — это еще и неравенство. Облавы устраиваются на тех, кто в меньшей степени защищен, например, в каких-нибудь общежитиях. Хотя облавы носят ковровый характер, и в этом смысле уравнивают всех. Всех, кто попался под руку в стране, где люди теперь боятся выходить на улицу из дома. Или обнаружить свое присутствие в собственной квартире.

МОБИЛИЗАЦИЯ САМА ПО СЕБЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОТСТАВИТЬ В СТОРОНУ ФОРМЫ И МЕТОДЫ, КОТОРЫМИ ОНА ПРОВОДИТСЯ — УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

В публичном пространстве обсуждают не то, что мобилизация в современном обществе — немыслимое и архаичное явление, и не то, что облавы незаконны и несправедливы, а тех, кто от них прячется. В некоторых медиа этих людей называют «уклонистами» и «призывниками». А они и не призывники, и не уклонисты. Они — граждане Российской Федерации с набором прав человека и гражданина, закрепленных в растоптанной главе второй Конституции РФ.

В свое время и пенсионная реформа, и даже пандемические ограничения воспринимались существенной частью населения как унижение достоинства. Мобилизация сама по себе, даже если отставить в сторону формы и методы, которыми она проводится — унижение человека. Но политический режим придает ей ареол героики, общественного служения и священной обязанности. Из-за того что мобилизация вырывает человека из его привычной жизненной среды и превращает в часть единого и неделимого целого, она имеет своего рода воспитательный эффект: в силу боевого братства сотни тысяч людей превращаются в послушную и иной раз гордящуюся своим послушанием биомассу. Это ровно то, что нужно сейчас Путину.

Какими вернутся с «линий соприкосновения» те, кто сможет вернуться? Огромные массы людей, видевших бессмысленную смерть и обнаруживших в качестве врагов не тех, кто их послал убивать, а тех, кого они убивали. Униженные, с растоптанным достоинством — будут ли они, вернувшись, унижать и топтать достоинство тех, кто не прошел через ад?

Россия проходит через демографическую (бегство одних и мобилизация других) и антропологическую катастрофу. Предустановленное послушание, страхи, неврозы, униженность и стремление унизить. Как будет выживать это общество (про государство и говорить нечего), преодолевать нечеловеческое в человеке? Пока же те, кто еще находится на свободе и не в армии, покупают книги о повседневной жизни в Германии 1930-х годов, с ужасом и безошибочно узнавая самих себя.