В сети запустили «котопикет»

Блогер Павел Сычев запустил «котопикет» в своем Telegram-канале «Диссидент». На акцию обратили внимание «7*7». Коты выступают против «воблы», за мир и не только.

«У кота Барсика активная гражданская позиция, а у вас?.. Агата (кошка) смотрит на Путина с плохо скрываемой ненавистью и презрением! Рисуйте плакаты для своих котиков. Эти картинки получат распространение и их увидят миллионы — это способ донести точку зрения до людей и показать сторонникам как нас много», — призвал Сычев.

Фотографиями он призвал делиться каждое второе воскресенье. Это не первый «котопикет» — в мае подобную акцию проводило движение «Очнись».

Фраза «нет вобле» стала главным мемом недели после того, как в Тюмени прекратили дело о «дискредитации» армии. Женщина, вышедшая на пикет с фразой «нет во**е» смогла в суде доказать, что под звёздочками зашифровано «нет вобле», потому что она «испытывает неприязнь к этому виду рыб».