234-й день боев: главное

Глава областной администрации Александр Старух сообщил о ночном обстреле Запорожья. По городу было нанесено четыре авиаудара дронами, наутро в город прилетело еще десять ракет С-300. «В результате атаки БПЛА Shahed-136 в Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы нашими спасателями. Пострадавших нет», — написал Старух в своем Telegram-канале.

Утром 15 октября ракеты ударили по одной из общин в Киевской области, сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба. В регионе была объявлена воздушная тревога, она продлилась час. «Жертв и разрушений нет. Соответствующие службы фиксируют последствия и обстоятельства атаки», — написал он в своем Telegram-канале. В «Укрэнерго» добавили, что в результате утреннего удара пострадал объект энергетической инфраструктуры. Местных жителей предупредили о возможных веерных отключениях электричества.

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко рассказал, что российские войска наносили ракетные и артиллерийские удары по Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской общинам. В результате атаки ранения получили три человека. Кроме того, повреждения получили более 10 частных и многоэтажных жилых домов, несколько магазинов и офисов, транспортное предприятие и гаражный кооператив, а также автомобили и промышленное предприятие.

В течение дня в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Информация об этом появилась после серии взрывов в небе над Севастополем. Губернатор Михаил Развозжаев заявил, что это «в тренировочном режиме» работает система противовоздушной обороны (ПВО), однако Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» утверждал, что ракеты были запущены не для защиты, а для атаки.

В результате ракетного обстрела в поселке Разумное Белгородской области загорелась нефтебаза. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар уже потушили. ТАСС рассказал, что ударом поврежден один из десяти резервуаров хранилища. Информации о пострадавших не поступало. В области в субботу работала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Замглавы» пророссийской «военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о провальной попытке ВСУ начать контрнаступление на Херсонском направлении. «Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы Берислава, все стоит на своих местах без изменений», — написал он в своем Telegram-канале. По словам Стремоусова, утром обстреляли Берислав, сейчас там «все спокойно».

Украинского дирижера Юрия Керпатенко застрелили в его собственном доме в Херсонской области. Как утверждает Министерство культуры и информационной политики Украины, российские военные убили его за отказ сотрудничать с ними.

«14 октября стало известно о жестоком убийстве главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша. После того как Юрий Керпатенко отказался сотрудничать с оккупантами, российские военные застрелили его в собственном доме», — говорится в сообщении министерства.

Бывший «министр обороны» Донецкой «народной республики» Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин. — The New Times) отправился на фронт в Украину. Информацию об этом подтвердила его супруга Мирослава Регинская.

Стрелков перестал обновлять свой Telegram-канал с 10 октября. Накануне военкор Юрий Котенок сообщил, что спустя 8 лет ему разрешили «выехать в зону боевых действий». По информации военного блогера Владлена Татарского, Стрелков отправился на фронт в составе одного из добровольческих батальонов. Он будет «начальником штаба или замкомандира» формирования, добавил военкор.

Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав совместной российско-белорусской группировки войск, прибыли в Беларусь. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в связи с «обострением на западных границах Союзного государства».

В Москве и Петербурге продолжаются облавы на мужчин призывного возраста. Как сообщает Telegram-канал «Можем объяснить», мужчин ловят у метро, в хостелах и подъездах жилых домов. Облавы продолжаются несмотря на критику со стороны высокопоставленных чиновников.

Так, в столичном микрорайоне Нагатинский затон повестки раздает местная управа, а в хостел на Первомайской улице, где проживают работники из Новосибирска, пришла полиция. Сотрудники правоохранительных органов также дежурят в Щелково, Мытищах и Королеве — они ходят по подъездам, гипермаркетам и торговым центрам. Тем временем в Петербурге мужчинам вручали повестки при оформлении загранпаспорта.

Британская разведка считает, что повсеместная коррупция и плохая логистика остаются основными причинами неудач России в Украине. Согласно приведенным данным, еще в 2020 году российские власти объявили о поставке 300 тысяч комплектов бронежилетов «Ратник», которых было бы достаточно для экипировки сил, дислоцированных в Украине.

Уровень экипировки мобилизованных россиян, переброшенных в Украину за последние две недели, почти наверняка ниже, чем у войск, развернутых ранее, считает разведка. Многим из них придется приобретать на свои деньги бронежилеты, которые должны были быть выданы в рамках программы экипировки «Ратник». Средняя стоимость одного такого жилета оценивается в 40 тысяч рублей.

Американский Институт изучения войны (ISW) связывает обещания Путина завершить мобилизацию «примерно через две недели» с началом осеннего призыва 1 ноября. Старт призывной кампании, которая должна была начаться 1 октября, отложили на один месяц из-за «частичной» мобилизации, говорили власти. Называя сроки завершения мобилизационных мероприятий, Путин вероятно пытался продемонстрировать свои добрые намерения, считают аналитики.

Эксперты ISW указывают, что за проведение мобилизации отвечают те же военные комиссариаты, что и за организацию призыва. Путину придется приостановить или завершить мобилизацию, для того чтобы эти же бюрократические ресурсы направить на организацию осеннего призыва, уверены эксперты. По их оценкам, с помощью мобилизации Путин рассчитывает залатать бреши на линии фронта до той поры, пока осенние призывники пройдут подготовку и сформируют дополнительные подразделения для повышения боевой мощи России в 2023 году.

В ISW также утверждают, что 10-дневная подготовка мобилизованных, о которой говорил Путин, на деле не проводится. Солдаты бродят по полигонам без командиров, еды и крова до тех пор, пока их не перебрасывают на фронт. Потенциальные инструкторы и офицеры, вероятно, были ранены или убиты еще до начала мобилизации. Полигоны между тем не укомплектовали необходимыми кадрами.