Ракета ударила по подстанции в Белгороде

UPD (20:05): Пожар на подстанции потушили. «Приступили к переподключению», — сообщил Гладков.

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В Белгороде в результате обстрела загорелась подстанция, на месте происшествия работают оперативные службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

СМИ и Telegram-каналы публикуют предполагаемый момент взрыва. На нем видно, как ракета ударила ровно в подстанцию.

«После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место. Здесь также находятся начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, мой заместитель Константин Полежаев, министр ЖКХ Алексей Ботвиньев, первый заместитель мэра Белгорода Валентин Демидов и все оперативные службы», — говорится в сообщении.

Гладков пообещал в кратчайшие сроки устранить последствия удара. По предварительным оценкам, город переключат на резервный источник питания через четыре часа. Водоснабжение в норме, добавил он.