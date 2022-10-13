Дирижера Валерия Гергиева лишили звания члена Шведской королевской музыкальной академии, пишет DW*. Ранее за отказ осудить действия российских войск в Украине ему запретили дирижировать Мюнхенским филармоническим оркестром и отстранили от работы в Ла Скала.

В академии также обратили внимание на близость дирижера с президентом России Владимиром Путиным.

«Это неприемлемо и не может ассоциироваться с академией», — заявила AFP президент академии Сюзанна Райден.

Ла Скала потребовала от Гергиева высказать позицию по Украине 24 февраля. Дирижер уклонился от ответа. Об отстранении сообщил Reuters 28 февраля. Из Мюнхенского филармонического оркестра Гергиева уволили 1 марта.

«Я надеялся, что он пересмотрит свою очень положительную оценку российского правителя. Он не сделал этого. В нынешней ситуации, однако, ясный сигнал оркестру, общественности и городу был бы необходим для дальнейшего сотрудничества. После того как этого не последовало, остается только немедленное расставание. Все остальные вопросы мы проясним как можно скорее», — цитировал ТАСС главу Мюнхена Дитера Райтера.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».