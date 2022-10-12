ФСБ: теракт на Керченском мосту организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов

ТАСС сообщил, что ФСБ установила 12 соучастников в организации взрыва на Керченском мосту. Организовал теракт, по мнению силовиков, глава военной разведки Кирилл Буданов.

Задержано 8 участников организации взрыва. Из них пятеро россиян и трое — граждане Украины и Армении.





В ФСБ также рассказали, что взрывное устройство было замаскировано в рулоны с пленкой, взрывчатку отправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

Взрыв на Керченском мосту прогремел 8 октября — после 70-лет Путина. Водитель грузовика, в котором была взрывчатка, мог даже не знать о том, что в нем бомба: заказ он получил в интернете.

Видео: ЦОС ФСБ России