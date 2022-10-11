В Челябинской области пытались поджечь здание администрации

Региональное МЧС сообщило, что сегодня в 2:30 было возгорание в администрации города Бакал. Пожар ликвидировали своими силами, местные СМИ пишут о поджоге.

По предварительной информации, в здание кинули два коктейля Молотова. В самом здании находился только сторож. Под подозрением два человека, но пока никого не задержали.

После объявления мобилизации в России участились поджоги военкоматов и административных зданий, причем в нескольких городах — по два раза. Происшествия были в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Тольятти и других городах России — всего не меньше 20 происшествий.