Коммунистическая партия Китая в мире глобального бизнеса

The New York Times

Ожидается, что на съезде Коммунистической партии, который начнется в Пекине 16 октября, Си Цзиньпин будет назначен на свой третий пятилетний срок в качестве высшего руководителя страны. Это откроет ему путь к укреплению власти в той степени, какой никто в Китае после Мао Цзэдуна не имел.

Во время правления Си Китай стал ведущим мировым производителем всего – от цемента до солнечных батарей, а также главным торговым партнером и основным кредитором для большей части развивающегося мира. Китай построил крупнейший в мире военно-морской флот, заняв тем самым место Великобритании, разработал самые современные баллистические ракеты и построил авиабазы на искусственных островах, разбросанных по Южно-Китайскому морю.

Однако сегодня экономика Китая сейчас находится в состоянии кризиса. Рынок недвижимости, который за последние десять лет обеспечивал около четверти экономического производства страны, тает. Иностранные инвестиции сократились, а повсеместные локдауны и массовые карантины, являющиеся частью китайского подхода «нулевой терпимости» к COVID-19, снизили потребительский спрос и привели к стагнации экономики.

В то же время Си стремится превратить Китай в общество с более сильным государственным управлением, которое часто ставит национальную безопасность и идеологию выше экономического роста. Он ужесточил контроль над китайскими компаниями и ограничил власть их руководителей. Некоторые из самых известных китайских предпринимателей покинули страну, а другие, такие как соучредитель Alibaba Джек Ма, практически исчезли из поля зрения.

Все это нанесло ущерб экономике Китая, которая с апреля по июнь выросла всего на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост был намного ниже первоначальной цели правительства в 5,5%. Ожидается, что впервые с 1990-х годов экономический рост в Китае окажется ниже, чем в других странах Азии.

Следующие шаги Си могут иметь огромные последствия для мировой экономики Т



Такие транснациональные компании, как General Motors и Apple, сделали ставку на Китай как на надежное место для массового производства товаров и собственный постоянно растущий рынок. Но напряженность между материковым Китаем и Тайванем, особенно после вторжения России в Украину, заставила крупные американские и европейские компании искать резервные цепочки поставок в других странах.

В то же время китайские потребители стали осторожными, и импорт иностранных товаров в Китай сократился, тогда как правительство Китая субсидирует местные компании для производства заменителей импортной продукции. В этом году шанхайский фондовый рынок упал почти на 17%.

Основной задачей правящей элиты Китая на партийном съезде, который проходит раз в пять лет и обычно длится неделю, будет утверждение состава руководителей страны. Но вступительная речь Си также даст важные подсказки о том, что ждет бизнес в Китае и во всем мире.

Ожидается, что, как обычно, речь Си будет насыщена идеологическим жаргоном Коммунистической партии и, вероятно, будет очень длинной – его речь на последнем съезде партии в 2017 году длилась более трех часов. Но среди этого жаргона, скорее всего, будут спрятаны некоторые важные мессиджи.

Внутренняя идеология: «Общее процветание»

Одна из любимых инициатив экономической политики Си в последние месяцы имеет простое и безобидно звучащее название «общее процветание». Большой вопрос заключается в том, что оно значит.

Общее процветание, давняя цель Коммунистической партии, определяется Си как обуздание частного капитала и сокращение огромного неравенства в распределении богатств в Китае. В прошлом году регулирующие органы и налоговые органы обрушились с репрессиями на технологических гигантов и богатых знаменитостей. Пекин потребовал, чтобы эти люди отдавали свой долг обществу. Сам Си решительно выступает против спекуляций с жильем, настаивая вместо этого на государственных субсидиях для строительства большего количества арендуемых квартир.

Репрессии в отношении технологических компаний и компаний, занимающихся внешкольным образованием, породили волну увольнений, в результате которой к августу каждый пятый молодой житель китайских городов остался без работы. Ограничения на кредитование сильно раздутого жилищного сектора Китая вызвали сокращение числа новых строительных проектов и волну банкротств среди застройщиков. Многие западные хедж-фонды, сделавшие ставку на зарубежные облигации застройщиков недвижимости, понесли значительные убытки.

Термин «общее процветание» еще редко использовался высшими должностными лицами весной прошлого года. Но Си заметно оживил его во время поездки по северо-восточному Китаю в середине августа. Впоследствии Политбюро упомянуло о «всеобщем процветании», когда 30 августа объявило дату начала и повестку дня партийного съезда.

Менее ясно, как Си определит этот термин в своей вступительной речи на партийном съезде. Возможно, он призовет к чему угодно – от более прогрессивной налоговой системы, дальнейших программ социальных расходов до дерегулирования малого бизнеса.

«После выступления Си 16 октября все гораздо лучшее уяснят его представление о том, будет ли он в большей степени ориентирован на государство или на рынок», – говорит старший аналитик пекинской консалтинговой компании Trivium China Джо Мазур.

Мантра Си в отношении внешней торговли и промышленной самостоятельности, впервые выдвинутая в мае 2020 года, складывается в теорию, которую он называет «двойной циркуляцией», по аналогии с двойным кровообращением в человеческом теле. Эта концепция предполагает опору в первую очередь на внутренний спрос и инновации для стимулирования китайской экономики при сохранении иностранных рынков и инвесторов в качестве резервного двигателя роста.

Си продвигает щедрые субсидии для развития китайских производителей, особенно производителей полупроводников. Но этот лозунг вызвал значительный скептицизм со стороны иностранных инвесторов в Китае. Они опасаются, что эта политика – рецепт замещения импорта товарами китайского производства.

Импорт Китая в этом году действительно стагнировал, в то время как экспорт резко возрос, что привело к самому большому торговому профициту, который когда-либо был. Именно профицит, а не внутренний спрос, обеспечил экономический рост Китая в этом году.

Пандемия: «COVID ZERO»

Нетерпимый подход Китая к COVID-19 предотвратил множество смертей и долгосрочных инфекций, но ценой высоких и растущих затрат для экономики. Теперь вопрос заключается в том, когда Си собирается переходить к менее жесткой позиции в борьбе с вирусом.

В США на миллион жителей приходится в 800 раз больше смертей от пандемии, чем в Китае, по крайней мере, согласно официальной статистике этих стран. Но Китай добился своего рекорда благодаря масштабным локдаунам – включая тот, который длился два месяца прошлой весной в Шанхае и почти в полной изоляции страны от иностранных гостей.

На время пандемии иностранные инвестиции остановились



Руководители высшего звена переключили свое внимание на другие страны, где легче работать. Транснациональным корпорациям было трудно получить разрешение правительства на отправку инженеров на свои предприятия в Китае, а отправка их родственников была еще более сложной задачей.

Китай по-прежнему отстает от остального мира в вакцинации граждан старше 80 лет. Лишь немногие люди в Китае выработали устойчивость к вирусу в результате предыдущих инфекций. Поэтому почти никто не ожидает, что во время партийного съезда Си объявит о быстром отказе от политики «COVID ZERO», хотя и могут быть намеки на постепенное ослабление.

Тайвань: Что будет дальше

Самая большая неопределенность в отношении Китая для иностранного бизнеса заключается в том, будет ли он в ближайшие годы предпринимать какие-либо военные действия против Тайваня. Глобальные корпорации уже столкнулись с миллиардными убытками от операций в России, которые они должны были продать или ликвидировать после вторжения России в Украину, которое вызвало обширные санкции со стороны ведущих демократических стран мира.

Си вызвал гром аплодисментов в 2021 году на площади Тяньаньмэнь, в 100-ю годовщину основания Коммунистической партии Китая, когда он подтвердил притязания Китая на Тайвань. Президент Байден четыре раза упоминал, что Соединенные Штаты готовы помочь Тайваню противостоять агрессии. Однако каждый раз его помощники несколько сдерживали комментарии президента, подчеркивая, что Соединенные Штаты сохраняют политику «стратегической двусмысленности» в отношении своей поддержки острова.

Даже туманное упоминание Си на партийном съезде о сроках попытки поставить Тайвань под политический контроль материка может нанести ущерб финансовому доверию как на Тайване, так и на материке.

Для бизнеса особенно важно, кто станет новым премьером. Премьер возглавляет кабинет министров, куда, однако, не входят военные, которые находятся в прямом подчинении Си. В ведении кабинета находятся министерство финансов, министерство торговли и другие государственные учреждения, которые принимают множество важнейших решений, влияющих на банки, страховщиков и другие предприятия. О том, кто будет избран, не будет объявлено до отдельной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте следующего года, но на следующий день после официального завершения съезда члены нового Постоянного комитета Политбюро – высшего органа политической власти в Китае – выйдут на сцену в порядке очередности. От того, в каком порядке будет идти новая команда руководителей, может зависеть, кто станет премьером в следующем году.

Конституция Китая запрещает Ли Кэцяну, премьеру последнего десятилетия, занимать этот пост третий срок. Среди возможных преемников Ли – Ван Ян, руководитель высшего консультативного органа Коммунистической партии, и Ху Чуньхуа, один из четырех вице-премьеров Китая.

По совпадению, оба эти человека в течение пяти лет возглавляли провинцию Гуандун, ведущий центр предпринимательства и иностранных инвестиций в Китае. Ни один из них не дал много подсказок о своем экономическом мышлении после того, как занял посты в Пекине. Однако за время работы в Гуандуне Ванг приобрел более высокую репутацию проводника политики свободного рынка.

Считается, что Ху имеет более сильную политическую базу, чтобы стать потенциальным преемником, чем Ван, поскольку он еще достаточно молод, и ему 59 лет. Считается, что политическая сила может дать ему возможность немного отступить от тенденции Си склоняться в пользу большего контроля правительства и Коммунистической партии над частным сектором.

Однако именно потому, что Ху достаточно молод, чтобы стать возможным преемником, многие бизнесмены и эксперты считают, что Си скорее всего выберет Вана или кандидата, который будет «темной лошадкой» и не представляет для него потенциальной политической угрозы.

В любом случае, власть премьера уменьшилась, поскольку Си создал ряд комиссий Коммунистической партии для разработки политики министерств, включая комиссию, которая диктует многие принципы финансовой политики.

Возможно, это парадокс, что мир ожидает намеков в речи главы компартии Китая с бо́льшим нетерпением, чем речей на предвыборных съездах партий в США, но такова новая глобальная реальность и новый многополярный мир.

Кит Брэдшер (Keith Bradsher) – корреспондет The New York Times в Пекине.