Поэту и активисту Артему Камардину предъявили обвинение по «маяковскому делу»

Активисту и участнику «Маяковских чтений» Артему Камардину предъявили обвинение в возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) за чтение антивоенных стихов на Триумфальной площади. Об этом сообщают «Сетевые свободы».

Лингвистическая экспертиза выявила «признаки унижения достоинства ополченцев, которые принимали участие в военных действиях в ЛНР и ДНР» в стихах Камардина. Аналогичное обвинение 6 октября предъявили другому фигуранту дела, Николаю Дайнеко.

26 сентября «Новая газета. Европа» сообщила о пытках в отношении поэта и активиста Артема Камардина, к которому в квартиру вломились силовики. По данным журналистов, его сильно избили и изнасиловали гантелей, после чего заставили извиниться на камеру.

В ту же ночь Камардина забрала скорая помощь, однако в госпитализации ему отказали. По словам адвоката Леонида Соловьева, о том, что он в ИВС, стало известно лишь этим утром. «Следователь сказал, что даже сотрясение у Артема якобы не подтвердилось. То есть у человека мутнеет в глазах, а у них ничего не подтвердилось», — поделился с «Новой газетой. Европа» защитник.