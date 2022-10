WP: в окружении Путина есть человек, который прямо высказывает ему несогласие по поводу его действий в Украине 

Один человек из ближайшего окружения Владимира Путина осмелился указать ему на ошибки, совершенные в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

Американская разведка выяснила имя этого человека, однако отказалось называть его журналистам. По данным газеты, приближенный российского президента напрямую выразил ему несогласие в связи с предпринятыми им действиями относительно Украины. WP отмечает, что разведка посчитала эти сведения достаточно важными для того, чтобы донести их до президента США Джо Байдена.

Данные, полученные американской разведкой, подтверждаюсь, что среди высокопоставленных российских чиновников возникли разногласия в связи с ситуацией в Украине, однако напрямую докладывать президенту о плохих новостях они по-прежнему не решается. В разведке при этом отмечают, что каких-либо признаков того, что российский президент находится под угрозой смещения со своего поста, сейчас не наблюдается.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии WP заявил, что данные американской разведки не соответствуют действительности. Однако пресс-секретарь президента РФ признал, что в политических элитах действительно возникают «разногласия» и «рабочие споры». «Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак какого-то раскола», — заявил он.

Тем временем, один из российских чиновников в беседе с газетой заявил, что считает неустойчивым нынешнее положение Путина. «Все эти месяцы мы слышали, что полмира на нашей стороне. Но ни Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди. — The New Times), ни Си (председатель КНР Си Цзиньпин. — The New Times) сейчас не поддерживают это», — отметил он.

Европейские службы безопасности не смогли подтвердить WP данные, полученные американской разведкой. Однако они подтверждают, что в российской элите действительно возникли разногласия относительно ситуации в Украине. «С начала оккупации мы стали свидетелями растущей тревоги со стороны некоторых приближенных Путина», — сказал представитель западной разведки.

Еще один высокопоставленный представитель европейской разведки отметил, что критика за спиной Путина продолжает расти. «Его считают упрямым и одержимым Украиной. Эта одержимость, которую они [люди из окружения Путина] не обязательно разделяют», — сказал собеседник газеты.