«Я посмел усомниться в официальной версии Минобороны»

Сегодня Басманный суд отклонил требование адвокатов Ильи Яшина* о признании возбуждения уголовного дела незаконным, в связи с отсутствием состава преступления. Судья мрачно проигнорировала аргументы защиты, но заседание всё равно превратилось в политическую трибуну.

«Уважаемый суд!

Перед вами несколько тонких папок с уголовным делом, по которому меня уже три месяца держат в тюрьме. А грозит мне вообще до 10 лет колонии. Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, я уверен – вы до сих пор не видели настолько пустых и бестолковых дел.

Полистайте эти папки. Несколько рапортов, протокол осмотра видеоролика, т.н. «экспертиза» — вот и все доказательства вины. Не густо, согласитесь. Но это весь результат усердной работы целой группы из трёх следователей по особо важным делам.

А уж сколько воров и лжецов в Минобороны, вообще говорить не приходится: достаточно вспомнить коррупционные скандалы времен Анатолия Сердюкова, которые ещё недавно обсуждали на всех телеканалах



Так в чём же особая важность этого дела, и что за страшное преступление мной совершено?

Я посмел усомниться в официальной версии Министерства обороны РФ о событиях в Украине, которые власть называет спецоперацией, а я считаю самой настоящей войной. И государство на моем примере недвусмысленно говорит обществу: всё, что говорят чиновники об этой войне, вы ОБЯЗАНЫ принимать на веру. А если нет – вас будут сажать на такие сроки, которые в России зачастую не получают грабители, насильники и даже убийцы. Такой вот диалог власти и общества.

Но я хочу спросить: а почему, собственно, нас лишили права сомневаться в заявлениях Минобороны? Пресс-релизы военного ведомства – это что, святое писание? Чиновники – это апостолы, безгрешные небожители?

Нет, мы прекрасно знаем, что святых в правительстве нет. А уж сколько воров и лжецов в Минобороны, вообще говорить не приходится: достаточно вспомнить коррупционные скандалы времен Анатолия Сердюкова, которые ещё недавно обсуждали на всех телеканалах.

Давайте говорить откровенно: у нашей власти очень плохая репутация. И я утверждаю, что общество не обязано верить правительственным органам на слово. Напротив, наш гражданский долг – критически относиться к заявлениям чиновников, подвергать их сомнению и тщательно проверять все, что говорят эти люди. Такое отношение к власти отличает граждан от холопов. Неужели надо разъяснять столь очевидные вещи?

В марте президент Путин подписал закон, который ввел в Уголовный кодекс новую статью: 207.3. В народе документ назвали законом «о военной цензуре», и это верное определение. Путин де-юре и де-факто установил в нашей стране цензуру; в то время как Конституция РФ прямо декларирует: цензура запрещена. По сути, статья 207.3 УК РФ противоречит основам государственного устройства России. И она же дала возможность сфабриковать в отношении меня позорное и противозаконное уголовное дело.

Уважаемый суд, я апеллирую к Конституции и к здравому смыслу. Нельзя сажать в тюрьму человека за публичные сомнения в том, что власть говорит правду и все делает правильно. Не я преступник в этом деле – а люди, положившие вам на стол эту папку. Не я совершил криминал – а те, кто развязал бойню в соседней стране. И не я должен сидеть за решеткой – а негодяи, что несут ответственность за пролитую кровь россиян и украинцев.

Моё уголовное дело должно быть немедленно прекращено.

Найдите в себе мужество, ваша честь, и примите такое решение. Это наверняка будет стоить вам карьеры. Но точно гарантирует вам уважение и почет огромной части нашего общества, которая хочет жить в свободной и мирной России.»





*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».





Фото: Александра Астахова