Журналистку из Удмуртии уволили из-за интервью «Дождю»*

Журналистка «Udm-Info» и внештатный автор «7*7» Надежда Филинова была уволена после того, как прокомментировала телеканалу «Дождь»* ситуацию в городе после стрельбы в школе №88 в Ижевске, где погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Главный редактор удмуртского издания попросил ее уволиться по собственному желанию.

Как пишут «7*7», среди клиентов медиахолдинга 1 MI, который руководит «Udm-Info», «Единая Россия» и госкомпании. Поэтому, посчитал главный редактор Алексей Чулков, его тоже уволили бы с поста после такого интервью.

Как рассказала Филинова «7*7», по его мнению, представлять редакцию может только редактор по согласованию с начальством. Ему самому запретили общаться с «Дождем»*.

«Ему это запретили, «потому что это «Дождь», и это как официально прийти к навальным, или дать интервью «Радио.Свободе» в нынешней ситуации», — цитирует редактора Надежда.

Она не смогла спросить разрешения у Чулкова, потому что он был в отпуске. Сейчас ей ограничили доступ к выпуску материалов на сайте и исключили из редакционного чата. Филинова планирует обратиться в суд.

«Меня просто отсекли, вышвырнули, хотя на протяжении четырех лет в издании я работала всегда. Даже когда болела сама, когда болел ребенок, не уходя на больничный. Жалею ли я? Нет, меня бесит само отношение!» — рассказала Филинова.

Чулков комментировать ее увольнение не стал, поскольку посчитал это внутренним делом редакции.

*«Дождь» Минюст России считает «иностранным агентом».