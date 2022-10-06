Завербованный заключенный сформировал вооруженную банду и сбежал из воинской части в Херсоне

В Крыму разыскивают 13 российских военнослужащих, сбежавших из воинской части в Херсоне с оружием в руках. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Она также приложила к публикации ориентировки.

«Ушедшие на войну уголовники ожидаемо вооружились, сколотили банду и поехали на гастроли. С автоматами и гранатомётами на автомобилях, принадлежащих Минобороны РФ», — написала она.

Как следует из ориентировки, вооруженные мужчины покинули территорию воинской части отдельного Казачьего отряда «Дон» в Херсоне и, угнав несколько автомобилей, отправились в Крым. С собой они взяли автоматы, пистолеты, а также подствольные и ручные гранаты. Отмечается, что разыскиваемые «крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт». Их обвиняют в серии тяжких и особо тяжких преступлений в Херсонской области.

Как сообщила Романова в своем Facebook, один из сбежавших является завербованным заключенным. «Встречайте главаря банды с оперативными навыками и с оружием. С ним зажигательная, судя по всему, компания», — написала она.

*«Русь сидящую» Минюст РФ считает «иностранным агентом».