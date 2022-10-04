В Нижнем Новгороде провели пикет с требованием отправить Путина в отставку

В Нижнем Новгороде задержали местную жительницу, которая провела пикет с требованием отправить президента РФ Владимира Путина в отставку. Об этом молодежное демократическое движение «Весна» сообщает в своем Telegram-канале.

Жительница Нижнего Новгорода провела акцию против президента РФ Владимира Путина на одной из центральных улиц города. Она вышла с плакатом «Уважаемые депутаты! Импичмент Путину». Полиция стояла рядом, но сперва не предпринимала никаких действий. Позднее женщину все же задержали. Где она находится и что ей вменяют, не уточняется.



