Протокол о «дискредитации армии» составили на дочь журналистки Ирины Славиной

«Черта» сообщила, что на Маргариту Мурахтаеву составили протокол о «дискредитации армии»: в годовщину смерти матери Ирины Славиной она вышла на пикет.

Ирина Славина из Нижнего Новгорода два года назад, 2 октября, погибла после самосожжения. Она написала в соцсетях: «В моей смерти прошу винить Российскую федерацию». Владимир Путин утверждал, что смерть журналистки не связана с давлением силовиков — но именно накануне они пришли к Славиной с обыском и изъяли всю технику.

Маргарита Мурахтаева вышла на пикет с плакатом: «Моя мама сказала бы: «Путин иди к черту со своей войной», но Путин убил ее раньше». В своем Facebook* она опубликовала повестку, по которой ее вызвали в МВД: на ее составили протокол о «дискредитации армии». Девушке грозит штраф в 50 тысяч рублей.

*Facebook принадлежит компании Meta, которую российский суд признал экстремистской.