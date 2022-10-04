В Майкопе отправили в СИЗО активиста движения «Маяк»*

В Майкопе активиста движения «Маяк»* Романа Таганова отправили в СИЗО. Ранее ему назначили три года условно говоря срока за насилие в отношении полицейского, но из-за ложного срабатывания браслетов слежения суд посчитал, что он нарушает домашний арест, пишет ОВД-Инфо**.



Условный срок Таганова получил 29 июля. По данным правозащитников, на него напал сотрудник Центра «Э», и самооборону суд признал насилием в отношении полицейского. Теперь из-за ложного срабатывания браслетов его поместили в СИЗО.

Движение *«Маяк» и **ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранными агентами».