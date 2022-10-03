Дочь журналистки Ирины Славиной вышла на пикет в память о матери

Дочь Ирины Славиной Маргарита Мурахтаева вышла на одиночный пикет в Нижнем Новгороде вечером 2 октября в годовщину смерти матери. На плакате она написала: «Моя мама сказала бы: «Путин, иди к черту со своей войной», но Путин убил её раньше», пишет SOTA.

«Медуза»* сообщила, что родственники так и не смогли добиться возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства Славиной. Ее последняя запись в Facebook** была: «В моей смерти винить Российскую Федерацию».

Мурахтаева в интервью рассказала о том, как относится к безразличию людей: о поступке ее матери теперь, как и к боям в Украине многие отнеслись спокойно. От злости она смогла отвлечься только в работе. Но людей в России, которые годами терпят низкие заработки, издевательства в отношении других, она считает, что уже не спасти.

«Мне кажется, они никогда не проснутся. Мне очень хочется верить, что мое поколение — это люди, которые могут что-то поменять. Они, понимаете, очень человечные, чувствуют, переживают. Они воспринимают человека как человека, а не как мясо. И мне кажется, в них есть надежда», — считает дочь Ирины Славиной.

Путин после самосожжения журналистки говорил, что произошедшее «никак не связано со злоупотреблениями следственных органов».





Открытое письмо родных Ирины Славиной после ее гибели: «Мы оцениваем самосожжение Ирины Славиной не столько как акт отчаяния, а как шаг, нацеленный на то, чтобы пробудить общество и привлечь внимание к той несправедливости, что происходит сегодня в нашей стране».





*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».

**Facebook принадлежит компании Meta, признанной российским судом экстремистской.

Фото: Илья Мясковский для SOTA.