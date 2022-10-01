Глава Иркутской области посетил мобилизованных иркутян в Кемеровской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил палаточный городок и общежитие в городе Юрга Кемеровской области, в которых разместили мобилизованных иркутян. Впечатлениями он поделился в своем Telegram-канале.

«В войсковой части города Юрга Кемеровской области встретился с мобилизованными ребятами из нашего региона. Посмотрел, в каких условиях они расположились. Часть парней живет в солдатских общежитиях, часть — в палаточном городке. Постепенно получают форму», — написал он.

Условия, в которых живут мобилизованные бойцы, Кобзев назвал «нормальными». По его словам, мужчины спят не на полу, а на «железных двухъярусных кроватях» в теплых палатках. Он также заверил, что для призванных организовали горячее питание.

«Попробовал, чем кормят ребят. Хорошо приготовлено», — отметил он.

Кобзев добавил, что мобилизованные пробудут в лагере ближайший месяц, там для них организуют «боевое слаживание». После этого он отправится в Новосибирск, где мобилизованных разместили в местном ДК. Они рассказали журналистам, что там на 500 человек всего четыре туалета.

«Спят кто где сможет. Есть случаи пьянства и драки. Сколько люди пробудут в таких условиях, никто не сообщает», — рассказали мужчины.







