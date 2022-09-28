«Русский мир» пошел на кибервойну

Компания Meta* сообщила, что она заблокировала тысячи фейковых аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram, которые были созданы в России и распространяли на Западе пропаганду о войне с Украиной.

Сеть аккаунтов, созданная в мае, «критиковала Украину и украинских беженцев, восхваляла Россию и утверждала, что санкции Запада против России приведут к обратному результату», – говорится в заявлении компании, сделанном во вторник. Как выяснила группа безопасности Meta, организаторы кампании дезинформации создали 60 сайтов, «выдавая себя за законные новостные организации Европы»,.

Дезинформационная сеть распространяла новостные статьи и в некоторых случаях даже платила Facebook и Instagram за их продвижение. Сами организаторы также получили доход от рекламы в сумме $105 тыс. (Как заявила Meta, эти деньги не будут возвращены и вместо этого будут использованы для оплаты работы команды безопасности Meta).

Географической территорией, на которую были нацелены действия сети, была Европа. Сеть начала действовать в мае этого года и была активна в Германии, Франции, Италии, Украине и Великобритании. Некоторые сайты выдавали себя за известные издания, в частности, за немецкие Der Spiegel и Bild и британскую Guardian. Поддельные сайты были точной копией реальных сайтов, вплоть до ссылок на «наиболее просматриваемые материалы» и просьб о разрешении использовать файлы cookie.

На сайтах размещались подлинные статьи с критикой Украины, украинских беженцев и санкций против России. Эти статьи затем продвигались через широкий спектр интернет-сервисов, от Facebook и Instagram до Twitter, Change.org и даже LiveJournal, хотя последний уже почти и не функционирует.

Одновременно на поддельных сайтах публиковались тексты, которые приписывались реальным авторам, но которые имели совсем другое содержание. Так, на фейковом сайте Guardian была опубликована статья за подписью известного колумниста Джонатана Фридланда (Jonathan Freedland), под заголовком «Инсценировка в Буче раскрыта», в которой утверждалось, что «кровавая провокация с десятками тел гражданских лиц была подготовлена украинскими военными, чтобы обвинить Россию в массовых убийствах» в Буче. Ничего подобного Фридланд не писал.

В соцсетях сайты поддерживались сетью фейковых личных аккаунтов



В разветвленной операции участвовали 1633 аккаунта в Facebook, 703 страницы и одна группа, а также 29 различных аккаунтов в Instagram. Около 4000 аккаунтов повторяли контент одной или нескольких страниц Facebook. По мере того, как Meta блокировала сайты операции, появлялись новые сайты, что, по мнению аналитиков, «говорит об упорстве и постоянных инвестициях в эту деятельность».

Аналитики Meta Бен Ниммо и Дэвид Агранович оценивают активность сети как «необычное сочетание изощренности и давления. Поддельные сайты и использование разных языков требовали как технических, так и лингвистических знаний. Однако усиление мессиджа в социальных сетях шло в основном по линии прямой рекламы и через фейковые аккаунты. Оба этих подхода работали на разгром и захват информационной среды».

Meta заявила, что сеть российских аккаунтов, которую она удалила, была «самой крупной и сложной российской операцией, которую мы пресекли с начала войны в Украине». И отныне возрождение подобной тайной спецоперации уже будет невозможно. Что, конечно, кого-то в Кремле и расстроит, но все же сделает мир чище от токсичного информационного мусора.

* Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией.