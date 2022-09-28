Картину Василия Кандинского вернули семье еврейки, которая владела ею до Холокоста

В Нидерландах Комитет по оценке и принятию мер по заявлениям о произведениях искусства, украденных у евреев до и во время Холокоста, принял решение вернуть картину Василия Кандинского «Вид Мурнау с церковью» семье погибшей в Освенциме еврейки Йоханны Маргарет Штерн-Липпманн. Как рассказывает Jewish Telegraphic Agency, с 1951 года картиной владел город Эйндховен.

Дело о картине Комитет рассматривал в 2018 году, но тогда специалисты посчитали, что нет достаточных доказательств того, что Штерн-Липпман владела ею после прихода к власти нацистов. Сейчас появились новые доказательства в поддержку семьи.

Потомки Штерн-Липпман из Бельгии, Нидерландов и Соединенных Штатов были взволнованы новым решением. Они рассказали, что полотно Кандинского представляет большую часть истории семьи и занимало видное место в коллекции прабабушки.

«Его возвращение к нам знаменует важный момент. Это не вернет девяти ближайших членов семьи, которые были трагически убиты, но это признание несправедливости, которую мы и так много таких, как мы, пережили», — рассказали члены семьи журналистам.

Дела о возвращении произведений искусства семьям евреев вызывают много вопросов. Подобные комитеты были созданы и в других странах, но до сих пор нет точных данных о том, сколько картин или предметов искусства было украдено нацистами. Есть данные, что около 2000 единиц нацисты перевезли во Францию, но отдано законным владельцам только три картины.

Кроме того, часть евреев пыталась срочно продать ценности за гроши, чтобы бежать. Другие семьи потеряли предметы искусства из-за преследований и экспроприации. А только в Нидерландах почти 80 % голландских евреев, многие из которых были богатыми и были убиты во время Холокоста.

Нидерланды рассмотрели около 1500 вопросов, связанных с искусством и другими ценностями. По 170 вынесли рекомендации, чаще всего — обязательные к исполнению. Полностью удовлетворили требования заявителей в 84 случаях, а в 56 иски отклонили в полном объеме.

Страна долго сохраняла лидерство в вопросах возвращения предметов искусства евреям. Но сейчас применяется подход «балансирования интересов» — в комитете рассматривают и интересы музеев.