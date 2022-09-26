Администрация Нальчика вышла на разговор к протестующим против мобилизации

Администрация Нальчика вышла к протестующим против «частичной» мобилизации. Кадры «разговора» местных жителей с чиновниками распространяют Telegram-каналы.

Судя по видео, большинство участников протеста составили женщины. Одна из протестующих с криками объясняла чиновникам, что местные жители не желают отправлять своих детей в Украину. В ответ представитель администрации заявил, что «закон нужно исполнять», женщина в ответ предложила чиновникам исполнять их самим.

«Я не хочу убивать людей! Не трогай меня!» — выкрикивала она.



Еще одна женщина, плача, кричала, что является мамой, и что с ней не надо спорить.

Представители администрации призвали протестующих «не пиариться», при этом внятных ответов на их вопросы и требования они не дали.