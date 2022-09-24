В городах Сибири и Забайкалья задерживают протестующих против мобилизации

UPD: Задержанному на акции против мобилизации в Иркутске вручили повестку в военкомат, пишет «ОВД-Инфо»* со ссылкой на мужчину. Такая практика является незаконной — повестку могут вручить только по месту жительства, работы или учебы, сообщали в «Вот так».

Тем временем в Екатеринбурге полиция задержала четырех журналисток и посадила их в автозак. Речь идет о Елизавете Дудиной (SOTA), Алевтине Трыновой («Вечерние ведомости»), Ирине Саломатиной (RusNews) и Кристине Хакер («Росдержава»). «ОВД-Инфо»* сообщает, что силовики их отпустили и потребовали покинуть место проведения акции.

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UPD: «ОВД-Инфо»* сообщает, что к этому часу на акциях протеста против мобилизации задержали как минимум 96 человек. В Новосибирске — 59 задержанных, в Иркутске — 17, в Томске — 10, в Хабаровске и Улан-Удэ — по 3, в Краснодаре, Барнауле, Чите и Гатчине — по 1.

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В России возобновились протесты против объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации. Акции проходят в городах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. На настоящий момент известно о задержаниях в Новосибирске, Томске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите.

Новосибирск. Протестующие собрались на площади Ленина и стали водить хороводы, весь периметр оцепил ОМОН. Сообщается о случаях применения насилия к участникам акции — «Тайга.Инфо» опубликовала видео жесткого задержания, на котором видно, как мужчину повалили на асфальт. По оценкам «ОВД-Инфо»*, задержано по меньшей мере 13 человек. Среди них — известный фотограф Михаил Периков, сотрудничающий с «Континентом Сибирь», уточняет «Тайга.Инфо». СМИ сообщают, что силовиков на месте проведения акции больше, чем самих участников.

Томск. Участники акции устроили шествие по центру города. Как сообщает Telegram-канал «Улица Бархатная», протестующие гуляют по проспекту Ленина. Полиция проверяет у демонстрантов документы и просит их «не гулять на Главпочтамте». На настоящий момент известно как минимум о 13 задержанных, среди них — журналист Александр Сакалов. Он сообщил в Telegram-канале, что его посадили в автозак. Издание tomsk.ru сообщило, что полицейские задержали их фотокорреспондента, его уже увезли в отдел. Один из протестующих вышел на дорогу в центре Томска и стал выкрикивать «Мирную жизнь нашим детям!»

Иркутск. В Иркутске силовики задержали не менее 19 человек, сообщил правозащитник Святослав Хроменков. К некоторым участникам акции подходили люди в гражданской одежде и просили пройти с ними для установки личности. «ОВД-Инфо»* сообщает, что к задержанным в отделах полиции № 5, 6 и 7 не пускают адвокатов. В числе задержанных были журналистки «Людей Байкала», их отпустили из отделения без протокола.

Улан-Удэ. На акции протеста в Улан-Удэ были задержаны как минимум 10 человек — в их числе непосредственно участники акции, а также юристы Надежда Низовкина и Наталья Филонова. Судя по трансляции, которую вела Низовкина, сперва митинг проходил спокойно: люди просто обсуждали на площади мобилизацию. Однако затем к ним подошли сотрудники полиции, которые стояли неподалеку, и начали задерживать всех без разбора.

Чита. В Чите на одиночном пикете задержали Марину Саломатову, участницу движения «Гражданская солидарность Забайкалья», передает «ОВД-Инфо»*. Она стояла с плакатом «Мы не мясо!»

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»



На фото — акция протеста в Новосибирске. Фото: Тайга.Инфо