Самый опасный человек на земле

THE WASHINGTON POST

Никто не должен преуменьшать значение того, что произошло на этой неделе. Лидер крупнейшей в мире ядерной державы публично пригрозил применить ядерное оружие. Выступая в среду в Москве, Владимир Путин заявил, что Россия будет использовать «все имеющиеся у нас средства» для защиты страны. И он особо подчеркнул: «Это не блеф».

Такое вполне возможно. Угроза Путина противоречит традиционной советской военной доктрине, которая некогда исключала «первое применение» ядерного оружия. Под его руководством российские военные сейчас рассматривают сценарии, в которых они могут применить ядерное оружие первыми. Но Путин знает, что у Запада есть свое мощное ядерное оружие, и он знает, что доктрина «взаимного гарантированного уничтожения» не позволяет ни одной державе использовать его с 1945 года. Более того, угрозы такого рода должны потрясти Китай, Индию и прочие страны, которые пытаются проложить свой курс между Россией и Западом.

О чем говорит заявление Владимира Путина? В первую очередь, о том, что война идет для него очень плохо. В сентябре украинские войска добились успеха в контрнаступлении и разгромили несколько крупных соединений российской армии. Первой реакцией Путина было открытие нового колеса обозрения в Москве, что как бы призывало людей «расслабиться» и наслаждаться жизнью. Через несколько дней, догадавшись, что его стратегия «расслабиться» не работает, он выступил на федеральных каналах и воспользовался случаем, чтобы озвучить свою ядерную угрозу Западу.

Мобилизация в России – исключительная мера



Страна не мобилизовывала свое население для девятилетней войны в Афганистане. Не делала она этого и во время русско-японской войны 1904-1905 годов. С начала 20-го века Москва мобилизовала граждан на войну только два раза: сначала накануне Первой мировой войны, а затем для защиты от вторжения Германии в 1941 году.

Для Путина это очень горькая пилюля. Его социальный контракт с российским народом гласил: «Не лезьте в политику, не обращайте внимания на клептократию, и вы получите стабильную, мирную страну, в которой сможете достойно жить». Но мобилизация нарушила этот договор.

И впервые за 22-летнее правление он сталкивается с оппозицией как справа, так и слева. После заявления Путина было арестовано более 1300 участников антивоенных протестов. Но что еще более зловеще, правые националисты открыто критикуют правительство за то, что оно не ведет войну с большим рвением, живой силой и огневой мощью. Когда война идет плохо, люди ищут виноватых. При существующей централизованной диктатуре, кроме Путина, некого винить. .

Его последние действия серьезно повышают ставки. Помимо угроз применения ядерного оружия и мобилизации россиян, он дал понять, что четыре региона Украины скоро могут стать частью России. Если эти области станут частью российской территории, то это затруднит переговоры о мирном урегулировании. Аннексия также легитимизирует утверждения, что украинские атаки на эти территории являются не частью конфликта, а нападением на саму Россию, требующим любых средств для ответа.

Конечно, это не остановит украинцев. Они знают, что Россия вторглась на их земли, разрушила их города, убила и ранила десятки тысяч людей. Они будут бороться за возвращение своей страны, угрозы Путина не остановят и Запад от оказания помощи Украине. И главный вопрос на сегодня: куда Путин пойдет дальше?

Никто не знает, включая, наверное, и самого Путина. Недавно он дал несколько намеков индийскому премьеру Нарендре Моди и турецкому президенту Реджепу Эрдогану, что готов вести переговоры. Но российский лидер играет в игру с очень высокими ставками, проигрыш в которой может стать катастрофой. Пока рано говорить о том, что, если он проиграет войну, то в Москве кто-то может его сместить.

В России правит только один человек – чего нет ни в одной крупной стране мира. Нет никаких институтов – даже советского Политбюро, Центрального комитета, нет даже монархии. В политической системе страны нет ничего. Самая большая страна в мире, обладающая наибольшим количеством ядерного оружия, управляется одним человеком. Это то, что сам Путин называет «вертикалью власти». И сегодня эта вертикаль выглядит более неустойчивой, чем когда-либо.

И это значит, что мы вступили в самый опасный период истории за всю нашу жизнь.