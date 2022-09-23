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#Война

Самый опасный человек на земле

23.09.2022 | Фарид Закария

Владимир Путин сделал мир гораздо более опасным местом, считает колумнист The Washington Post Фарид Закария

THE WASHINGTON POST

Никто не должен преуменьшать значение того, что произошло на этой неделе. Лидер крупнейшей в мире ядерной державы публично пригрозил применить ядерное оружие. Выступая в среду в Москве, Владимир Путин заявил, что Россия будет использовать «все имеющиеся у нас средства» для защиты страны. И он особо подчеркнул: «Это не блеф».

Такое вполне возможно. Угроза Путина противоречит традиционной советской военной доктрине, которая некогда исключала «первое применение» ядерного оружия. Под его руководством российские военные сейчас рассматривают сценарии, в которых они могут применить ядерное оружие первыми. Но Путин знает, что у Запада есть свое мощное ядерное оружие, и он знает, что доктрина «взаимного гарантированного уничтожения» не позволяет ни одной державе использовать его с 1945 года. Более того, угрозы такого рода должны потрясти Китай, Индию и прочие страны, которые пытаются проложить свой курс между Россией и Западом.

О чем говорит заявление Владимира Путина? В первую очередь, о том, что война идет для него очень плохо. В сентябре украинские войска добились успеха в контрнаступлении и разгромили несколько крупных соединений российской армии. Первой реакцией Путина было открытие нового колеса обозрения в Москве, что как бы призывало людей «расслабиться» и наслаждаться жизнью. Через несколько дней, догадавшись, что его стратегия «расслабиться» не работает, он выступил  на федеральных каналах и воспользовался  случаем, чтобы озвучить свою ядерную угрозу Западу.

Мобилизация в России – исключительная мера
Страна не мобилизовывала свое население для девятилетней войны в Афганистане. Не делала она этого и во время русско-японской войны 1904-1905 годов. С начала 20-го века Москва мобилизовала граждан на войну только два раза: сначала накануне Первой мировой войны, а затем для защиты от вторжения Германии в 1941 году.

Для Путина это очень горькая пилюля. Его социальный контракт с российским народом гласил: «Не лезьте в политику, не обращайте внимания на клептократию, и вы получите стабильную, мирную страну, в которой сможете достойно жить». Но мобилизация нарушила этот договор.

И впервые за 22-летнее правление он сталкивается с оппозицией как справа, так и слева. После заявления Путина было арестовано более 1300 участников антивоенных протестов. Но что еще более зловеще, правые националисты открыто критикуют правительство за то, что оно не ведет войну с большим рвением, живой силой и огневой мощью. Когда война идет плохо, люди ищут виноватых. При существующей централизованной диктатуре, кроме Путина, некого винить. .

Его последние действия серьезно повышают ставки. Помимо угроз применения ядерного оружия и мобилизации россиян, он дал понять, что четыре региона Украины скоро могут стать частью России. Если эти области станут частью российской территории, то это затруднит переговоры о мирном урегулировании. Аннексия также легитимизирует утверждения, что украинские атаки на эти территории являются не частью конфликта, а нападением на саму Россию, требующим любых средств для ответа.

Конечно, это не остановит украинцев. Они знают, что Россия вторглась на их земли, разрушила их города, убила и ранила десятки тысяч людей. Они будут бороться за возвращение своей страны, угрозы Путина не остановят и Запад от оказания помощи Украине. И главный вопрос на сегодня: куда Путин пойдет дальше?

Никто не знает, включая, наверное, и самого Путина. Недавно он дал несколько намеков индийскому премьеру Нарендре Моди и турецкому президенту Реджепу Эрдогану, что готов вести переговоры. Но российский лидер играет в игру с очень высокими ставками, проигрыш в которой может стать катастрофой. Пока рано говорить о том, что, если он проиграет войну, то в Москве кто-то может его сместить.

В России правит только один человек – чего нет ни в одной крупной стране мира. Нет никаких институтов – даже советского Политбюро, Центрального комитета, нет даже монархии. В политической системе страны нет ничего. Самая большая страна в мире, обладающая наибольшим количеством ядерного оружия, управляется одним человеком. Это то, что сам Путин называет «вертикалью власти». И сегодня эта вертикаль выглядит более неустойчивой, чем когда-либо.

И это значит, что мы вступили в самый опасный период истории за всю нашу жизнь.


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