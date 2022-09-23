Полиция стала квалифицировать участие в протестах против мобилизации как «дискоедитацию» ВС РФ

Протесты против объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации стали квалицифировать как «дискредитацию» российской армии. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

К таким выводом правозащитники пришли, изучив административные протоколы, составленные на протестующих против мобилизации в Томске и Казани.

В первом документе говорится, что участники акции были «объединены единым замыслом подрыва доверия к решениям органов государственной власти Российской Федерации о проведении специальной военной операции по спасению Донбасса», чем «дискредитировал» российскую армию.

Во втором утверждается, что лозунг «Нет могилизации» призывает «к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.