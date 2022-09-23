Берлускони в преддверии выборов в Италии оправдал действия Путина в Украине

Президента России Владимира Путина «подтолкнули» к тому, чтоб начать боевые действия в Украине, и он хотел поставить во главе Киева «достойных людей». С соответствующим заявлением выступил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, чем вызвал яростную критику общественности в преддверии выборов, сообщает Reuters.

«Путина подтолкнул российский народ, его партия, его министры, чтобы он придумал эту спецоперацию», — сказал Берлускони в интервью итальянскому общественному телевидению RAI, используя официальную российскую формулировку развязанных боевых действий.

Первоначально план России состоял в том, чтобы захватить Киев «за неделю», поставить вместо Владимира Зеленского «правительство достойных людей» и уйти «еще через неделю», сказал он. Берлускони добавил, что не понял, почему российские войска распространились по всей Украине, когда они должны были остаться только в Киеве.

Столкнувшись с широким осуждением со стороны оппонентов, Берлускони заявил, что его слова были «чрезмерно упрощены». Он назвал «неоправданной и неприемлемой» российскую агрессию против Украины и отметил, что возглавляемая им правоцентристская партия Forza Italia всегда будет на стороне ЕС и НАТО.

Политические оппоненты Берлускони выступили с резкой критикой в его адрес. Так, лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта назвал его слова «скандальными и очень серьезными». «Если в воскресенье вечером результат будет благоприятным для правых, самым счастливым человеком будет Путин», — заявил Летта в интервью радиостанции RAI.

Лидер центристов Карло Календа, еще один претендент на участие в выборах, заявил в эфире Radio24, что «Берлускони говорил как путинский генерал». По его мнению, высказывания политика являются «совершенно возмутительными».



Специалисты по опросам, с которыми поговорил Reuters, не считают, что спорные заявления Берлускони были продиктованы предвыборными расчетами. Так, по мнению главы агентства Eumetra Ренато Мангеймера, такие высказывания несущественно влияют на количество голосов, поскольку люди мало заинтересованы во внешней политике. В свою очередь, глава Noto Sondaggi Антонио Ното уверен, что Берлускони «проговорился о том, во что он верит, но о чем не хотел говорить вслух».



Уходящий премьер-министр Италии Марио Драги активно выступал против российского вторжения в Украину и яро поддерживал западные санкции против России. Джорджия Мелони из ультраправой партии «Братья Италии», которую считают главным претендентом на пост главы правительства Италии, пообещала придерживаться этой позиции.



