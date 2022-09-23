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#Новости

Как минимум четыре военкомата подожгли в России после объявления мобилизации

23.09.2022

Сегодня горел военкомат в Хабаровске

В Хабаровске подожгли военкомат Индустриального района. Происшествие было около 6:00 по местному времени. После объявления мобилизации в России «происшествия» с военкоматами участились: горели уже 4 военкомата в разных городах. 

Mash сообщил, что в окно военкомата на Узловой бросили бутылку с зажигательной смесью. Пострадавших нет, но два кабинета загорелись.  

Военкоматы подожгли 22 сентября в Петербурге и Оренбургской области. DW* сообщала, что здание военного комиссариата горело также в Нижнем Новгороде. 


*DW Минюст России считает «иностранным агентом». 


Фото: Amur Mash

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