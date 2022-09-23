Как минимум четыре военкомата подожгли в России после объявления мобилизации

В Хабаровске подожгли военкомат Индустриального района. Происшествие было около 6:00 по местному времени. После объявления мобилизации в России «происшествия» с военкоматами участились: горели уже 4 военкомата в разных городах.

Mash сообщил, что в окно военкомата на Узловой бросили бутылку с зажигательной смесью. Пострадавших нет, но два кабинета загорелись.

Военкоматы подожгли 22 сентября в Петербурге и Оренбургской области. DW* сообщала, что здание военного комиссариата горело также в Нижнем Новгороде.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: Amur Mash