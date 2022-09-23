Силовики в Беларуси будут искать укрывающихся от мобилизации россиян

Издание «Наша Нива» рассказало, что силовики в Беларуси будут искать россиян, скрывающихся от мобилизации. На границах с Грузией и Монголией скопились многокилометровые очереди из желающих выехать из страны.

«Наша Нива» пишет, что приказ искать российских мужчин «по квартирам и номерам» пока устный. Силовикам рекомендовали обращать внимание на машины с российскими номерами, следить за арендными квартирами, проверять документы. Вычислить «уклониста» для белорусской милиции — простая задача, добавил источник издания.

На границе с Грузией у пункта пропуска Верхний Ларс очередь из машин растянулась на 15 километров. Как пишет SOTA, людям предлагают пересекать границу на конях, а российские авто с номерами других регионов, кроме 15, перестали пропускать. Ожидание составляет уже больше суток.

В фонде «Свободная Бурятия» рассказали, что им поступает все больше сообщений о пересечении границы с Монголией — на пункте пропуска Кяхта также много машин. Правозащитники говорят, что очередь большая, но все еще пропускают.

E1 пишет, что очереди есть и на границе с Финляндией, Казахстаном, в московских аэропортах.





Фото: Тимофей Маслеников, «Верхний Ларс» / T.me