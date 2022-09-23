Участки для голосования о присоединении Донбасса открыли в России

В России открыли более 200 участков для голосования на «референдумах» о присоединении регионов Украины к России. Голосовать можно даже на Сахалине и Камчатке.

«Коммерсант» сообщил, что участки открылись с 8:00 по местному времени в Еврейской автономной области, на Сахалине и в Камчатском крае. Они будут работать в пунктах временного размещения, а члены избиркомов будут проводить голосование в том числе на выезде.

По данным РИА «Новости», всего откроется 201 избирательный участок для проведения «референдумов». Предоставляют урны и кабинки для голосований в российском избиркоме. Делегация ЦИКа также отправилась наблюдать за процедурой в регионы Украины.

Киев предупредил, что за участие в «референдумах» жители может грозить до 5 лет лишения свободы. Пророссийские власти Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей объявили о том, что хотят «немедленного» присоединения к России. При этом регионы не полностью контролируются российскими войсками.

Фото: dzen.ru