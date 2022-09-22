211-й день боев: главное

В первые сутки мобилизации, по данным Минобороны, в военкоматы пришли 10 000 человек. Как пишет РИА «Новости», они не стали дожидаться повестки. При этом официальные цифры плана по призыву разнятся с данными источников: Шойгу говорил о 300 тысячах мобилизованных, а источники «Новой газеты» рассказали о плане в 1 млн человек. Пресс-секретарь Кремля эту информацию опроверг.

Между тем, из регионов сообщали о том, что в некоторых городах призывать начали еще ночью, писала «Медиазона»*. Утром призывники уже отправились на сборы. Как рассказывают мобилизованные, сначала их ждет обучение. В разных частях сроки варьируются от 2 недель до месяца.

Призывников уже отправили в части из Москвы, Забайкальского края, Бурятии, Магаданской области. Несколько крупных предприятий — на Сахалине и в Пермской области — получили разнарядки по призыву. На Сахалине, например, компания вывезла сотрудников в военкомат сразу после ночной смены.

Были случаи призыва студентов, писала «Сирена» — их забирали прямо с занятий в Бурятии. Повестки начали раздавать также вместе с сотрудниками ГИБДД, и в полиции — несколько задержанных на протестах против мобилизации уже получили предписание явиться в военкоматы.

При этом, по разъяснениям Минобороны, не служившие и студенты призыву не подлежат, а приоритет отдается боевому опыту.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что объявление мобилизации никак не меняет статус «спецоперации», пишут «Ведомости». Россия по-прежнему проводит в Украине специальную военную операцию. Журналисты при этом отметили, что раньше мобилизацию объявляли только в 1914 и в 1941 годах — перед войнами.

Украина и Россия провели обмен пленными при содействии Турции и Саудовской Аравии. Украина вернула 205 защитников мариупольского завода «Азовсталь» и 10 иностранцев, приговоренных в ДНР к смертной казни. Россия в ответ получила 55 российских военнослужащих и Виктора Медведчука — «кума» Владимира Путина. Среди украинских военнопленных были и беременные женщины. Пятеро командиров с «Азовстали» будут жить в Турции до конца боевых действий.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выступила с инициативой сократить список болезней для отсрочки от армии. По ее мнению, стране нужно увеличить резерв годных к службе, пишет РИА «Новости». Например, много призывников оказываются негодными из-за плоскостопия и сколиоза. Ковитиди считает, что ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву.

Разведка Британии пишет, что России скорее всего придется столкнуться с логистическими и административными проблемами при мобилизации. Даже доставка на фронт 300 000 человек может стать проблемой. Кроме того, вряд ли новые подразделения будут боеспособны в ближайшее время. Даже эта ограниченная мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярна среди части населения России. Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих погибать в Украине.

Институт изучения войны (ISW) также анализирует мобилизацию в России. По мнению исследователей, Москва вряд ли сможет решить возникшие проблемы на фронте благодаря резервистам. Этого может быть достаточно, чтобы поддерживать нынешний уровень численности российских войск в 2023 году, компенсировать потери. Но даже частичная мобилизация в России не лишит Украину возможности освободить свои территории зимой. Поскольку весьма вероятно, что сейчас мобилизуют менее боеспособные силы без должной подготовки и обучения.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».