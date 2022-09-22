Минобороны объяснило, кого планируют мобилизовать

Минобороны России дало разъяснения по «частичной мобилизации». Призывать собираются не всех, пишет РИА «Новости».

Призывать будут тех, кто необходим для выполнения задач — это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Один из важных факторов — наличие боевого опыта. Но звание не важно: мобилизация коснется как рядовых, так и офицеров: рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55 лет.

Очередности призыва из запаса нет, но мужчинам с подходящими военно-учетными специальностями будет отдаваться приоритет. Число призывников будет зависеть от штатной потребности комплектуемых воинских частей.

По поводу женщин в ведомстве отметили, что есть специальности, которые они могут замещать. Но пока, например, потребность в медработниках минимальна.

Не будут призывать работников предприятий оборонной промышленности, а также «забронированных». Получат отсрочку временно негодные по состоянию здоровья и те, кто занят постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеет на иждивении 4 и более детей до 16 лет. Если потенциального военнослужащего воспитывает только мать, а в семье есть еще 4 и более детей в возрасте до 8 лет, то призывать таких мужчин тоже не будут.

Военный пенсионер в отставке, старше 65 лет или по состоянию здоровья, если он снят с воинского учета, не подлежит мобилизации. Не призовут и тех, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете. Могут призвать мужчин, которые уехали недавно и на воинском учете состоят.

Минобороны также уточнило, что квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются, исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе.

Однако правозащитник Павел Чиков сообщил, что есть случаи, когда, вразрез с этим правилами, призывают и рядовых в возрасте 45-49 лет. Им выдавали повестки и мобилизационные удостоверения на ноябрь.